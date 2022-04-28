Смертельное ДТП на тюменской трассе: «Мазда» разбилась о препятствие

Ранее «Наш Город» писал, что 9 апреля в ДТП в Тюмени погибли двое подростков. На Червишевском тракте ВАЗ седьмой модели был подрезан "Маздой" на перекрестке. По предварительным данным водитель иномарки не пропустил семерку, в результате она врезалась в столб. В ней находились пятеро подростков. 14-летний пассажир семерки погиб на месте, 17-летний водитель скончался в больнице.