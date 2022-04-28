Смертельное ДТП на тюменской трассе: «Мазда» разбилась о препятствие

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария произошла около двух часов ночи. Известно, что автомобиль «Мазда» съехал с трассы в кювет и въехал в препятствие. В результате полностью у иномарки был полностью разбит передний бампер и сильно помята правая сторона.
В машине находились двое человек. Сейчас сотрудники ведомства выясняют, кто из них был за рулем «Мазды» в момент аварии, а также причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Наш Город» писал, что 9 апреля в ДТП в Тюмени погибли двое подростков. На Червишевском тракте ВАЗ седьмой модели был подрезан "Маздой" на перекрестке. По предварительным данным водитель иномарки не пропустил семерку, в результате она врезалась в столб. В ней находились пятеро подростков. 14-летний пассажир семерки погиб на месте, 17-летний водитель скончался в больнице.