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Смертельное ДТП на тюменской трассе: «Мазда» разбилась о препятствие

28 апреля 08:08
Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
Трагедия случилась минувшей ночью в Тюменской области на 3-м километре автодороги Ишим — Казанское — Челюскинцев — Менжинское в Казанском районе. В результате погиб 53-летний пассажир иномарки, житель села Огнево, и еще один пассажир, 29-летний житель деревни Песчаное, был доставлен в больницу.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали в областной Госавтоинспекции, авария произошла около двух часов ночи. Известно, что автомобиль «Мазда» съехал с трассы в кювет и въехал в препятствие. В результате полностью у иномарки был полностью разбит передний бампер и сильно помята правая сторона.

В машине находились двое человек. Сейчас сотрудники ведомства выясняют, кто из них был за рулем «Мазды» в момент аварии, а также причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Ранее «Наш Город» писал, что 9 апреля в ДТП в Тюмени погибли двое подростков. На Червишевском тракте ВАЗ седьмой модели был подрезан "Маздой" на перекрестке. По предварительным данным водитель иномарки не пропустил семерку, в результате она врезалась в столб. В ней находились пятеро подростков. 14-летний пассажир семерки погиб на месте, 17-летний водитель скончался в больнице.

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