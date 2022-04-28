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Банк Хоум Кредит стал обладателем двух наград премии «Банк года»

28 апреля 17:11
Фото: pixabay.com
Сразу два продукта Банка Хоум Кредит были отмечены экспертным советом премии «Банк года» от финансового портала «Банки.ру». Так, кредитной картой года стала карта «120 дней без %», а дебетовая карта «Польза» победила в категории «Выбор пользователей Банки.ру».

Сообщается, что кредитная карта «120 дней без %» имеет бесплатное обслуживание, а также высокий кредитный лимит наряду с продолжительным льготным периодом, который распространяется не только на безналичные покупки, но и на снятие и переводы наличных. С ее помощью можно рефинансировать кредитные карты других банков. Кроме того, карта позволяет держателю пользоваться кешбэк-сервисом, зарабатывая баллы за покупки у партнеров. Об этом пишет newizv.ru.

Победитель категории «Выбор пользователей Банки.ру» — дебетовая карта «Польза» — также имеет множество преимуществ. Это и прозрачное начисление кешбэка, и бесплатное обслуживание, а также возможность без комиссии переводить деньги в любые банки. Кроме того, по этой карте можно снимать наличные в любом банкомате в рамках лимита.

Комментируя итоги премии, директор по клиентскому сервису Банка Хоум Кредит Дмитрий Маслов заявил, что решение экспертного совета, а также пользователей сервиса «Банки.ру» наглядно показывают, что «нашему банку удается предлагать на рынке не только конкурентоспособные, но и удобные, выгодные, а также востребованные продукты».

Для справки:

«Банк года» — одно из центральных событий российского финансового рынка, которое помогает клиентам получить независимую экспертную оценку, а также высокий уровень клиентского сервиса и вклад в развитие отрасли.

#Новости#Марина Колодкина#Экономика
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