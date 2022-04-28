Банк Хоум Кредит стал обладателем двух наград премии «Банк года»

Сообщается, что кредитная карта «120 дней без %» имеет бесплатное обслуживание, а также высокий кредитный лимит наряду с продолжительным льготным периодом, который распространяется не только на безналичные покупки, но и на снятие и переводы наличных. С ее помощью можно рефинансировать кредитные карты других банков. Кроме того, карта позволяет держателю пользоваться кешбэк-сервисом, зарабатывая баллы за покупки у партнеров. Об этом пишет newizv.ru.