На ПМЭФ-2022 обсудят вопросы, посвященные глобальной и российской экономике

“Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, открыли нам новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства”, - сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.