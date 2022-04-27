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На ПМЭФ-2022 обсудят вопросы, посвященные глобальной и российской экономике

27 апреля 16:11
Фото: photo.roscongress.org
В 2022 году Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) состоится 15-18 июня. Главная тема форума - “Новый мир - новые возможности”.

Организаторы форума разделили основную деловую программу ПМЭФ-2022 на четыре тематических направления. Об этом пишет newsnn.ru.

Первый блок - “Новый экономический порядок: отвечая на вызовы времени” - включает обсуждение таких вопросов, как восстановление экономики, международное сотрудничество в объединениях ШОС, БРИКС и ЕАЭС, трансформация мировой торговли, а также эффективность работы бизнеса в новых логистических реалиях.

В рамках трека “Экономика России: новые задачи и горизонты” эксперты обсудят новые вызовы, с которыми столкнулась страна.

“Глобальные вызовы, с которыми мы столкнулись, открыли нам новые возможности, и повестка, которая охватывает все ключевые темы развития общества и государства, доказывает это. ПМЭФ снова соберет вместе представителей российского и международного бизнес-сообществ, органов власти и общественных организаций для поиска возможностей для взаимовыгодного сотрудничества и партнерства”, - сообщил советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Трек “Современные технологии - человечеству: создавая ответственное будущее” включает темы международной кооперации в науке, цифрового суверенитета и информационной безопасности, цифровизации здравоохранения, техноэтики и другие.

В последнем тематическом блоке “Инвестиции в человека - инвестиции в развитие” участники озвучат культурные коды новой реальности, оценят развитие человеческого капитала, новые навыки сотрудников и модели занятости в постковидном мире. Наряду с этим запланированы сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта, а также образования.

Кроме основной деловой программы, на площадке ПМЭФ состоятся российский форум малого и среднего предпринимательства, Международный молодежный экономический форум, Региональный консультативный форум B20, Форум креативного бизнеса, форумы “Лекарственная безопасность” и “Арктика - территория диалога”, а также диалог “ПМЭФ Юниор”.

С полной архитектурой деловой программы ПМЭФ-2022 можно ознакомиться на официальном сайте форума: forumspb.com. Холдинг 1MI является официальным информационным партнером форума.

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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