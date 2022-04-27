Модульбанк начал инвестировать в начинающие производства РФ

По словам Павла Семенова, члена правления Модульбанка, стоит задача — помогать бизнесменам расти. Сейчас, когда экономике как никогда необходимы бизнесмены, Модульбанк создает всю необходимую инфраструктуру, включая небанковскую, для их роста и развития. Семенов также добавил: по состоянию на конец марта импорт потребительской продукции снизился на 56%. Это означает, что для российских производств формируется оперативный простор. В связи с этим Модульбанк хочет поддержать производства и сделать так, чтобы на рынке появлялось все больше товаров с гордой наклейкой «Сделано в России».