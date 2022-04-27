Модульбанк начал инвестировать в начинающие производства РФ

В рамках направления «Мануфактура» банк готов принимать участие в производственном бизнесе в качестве партнера: вкладывать средства в производство, поддерживать бизнесмена своими ресурсами и экспертизой, чтобы помочь в расширении продуктовой линейки и повышении оборотов. Условия инвестирования обсуждают в индивидуальном порядке, сообщает newsnn.ru.
Уже сегодня доступны кредиты по льготным ставкам на приобретение сырья и иные затраты. В будущем бизнесмены смогут воспользоваться целым комплексом сервисов для развития производственного бизнеса: помощью с приобретением оборудования и деталей, поддержкой опытных наставников и оборудованными площадками под цеха на льготных условиях.
Завод, выпускающие комбучу и натуральные лимонады, Rawish стал первым производством, которое подключилось к «Мануфактуре» от Модульбанка на партнерских условиях.
До этого, в прошлом году, Модульбанк запустил пакет услуг «Маркетплейс». В данный момент он включает в себя полный цикл сопровождения продавцов на торговых площадках: от анализа рынка, выбора ниши, оформления торговой витрины и карточек продукции до помощи с закупками в Китае, логистики и сертификации товара.
Принцип развития направления «Мануфактуры» станет тем же: поэтапно будут добавляться сервисы, которые дадут бизнесмену возможность закрыть отдельные бизнес-процессы: от собственных цехов до закупок и маркетинга. Кроме того, бизнесмен сможет использовать опыт Модульбанка при взаимодействии с маркетплейсами и сразу наладить для своей продукции каналы продаж.
По словам Павла Семенова, члена правления Модульбанка, стоит задача — помогать бизнесменам расти. Сейчас, когда экономике как никогда необходимы бизнесмены, Модульбанк создает всю необходимую инфраструктуру, включая небанковскую, для их роста и развития. Семенов также добавил: по состоянию на конец марта импорт потребительской продукции снизился на 56%. Это означает, что для российских производств формируется оперативный простор. В связи с этим Модульбанк хочет поддержать производства и сделать так, чтобы на рынке появлялось все больше товаров с гордой наклейкой «Сделано в России».
Для подключения к «Мануфактуре» необходимо быть клиентом Модульбанка. Открытие счета онлайн займет всего 5 минут. После этого можно сразу же начать использовать сервисы и продукты Модульбанка.