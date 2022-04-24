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Тюменские предприниматели развивают сельский туризм

24 апреля 10:55
Фото: 1Mi
Сельский туризм по трем направлениям, спортивный, экотуризм и агротуризм, планируют развивать предприниматели Тюменского района. Список потенциальных объектов, которые могут войти в необычные турмаршруты, уже готов.
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Тюмень

В частности, различные экскурсии предлагает гостям природный парк «Юрибей» в д. Чёрная речка. Спортивно-туристический комплекс «Мичурино resort» ждет и любителей активного отдыха, и тех, кто предпочитает более размеренное времяпрепровождение, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

«У Червишевского МО уже есть уникальное торговое предложение для рынка. Это центр притяжения международных соревнований, родина именитых спортсменов, Комфортная система дорог позволяет удобно добираться до всех туристических объектов, а предприниматели, которые сейчас работают с туристами, уже показывают высокий уровень гостеприимства», Любовь Матиевская, президент Тюменского областного союза туриндустрии.

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени отремонтируют около 9 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В том числе будут вестись работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к популярным туристическим местам и достопримечательностям.

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