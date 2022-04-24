Тюменские предприниматели развивают сельский туризм

Ранее «Наш Город» писал, что в этом году в Тюмени отремонтируют около 9 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». В том числе будут вестись работы по приведению в нормативное состояние дорог, ведущих к популярным туристическим местам и достопримечательностям.