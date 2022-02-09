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В Тюменской области растет экспорт продовольствия и туризм

9 февраля 12:16
Фото: 1Mi
В Тюменской области постепенно растёт экспорт сельскохозяйственной продукции. В 2021 году предприятия АПК отгрузили товаров на 23 млн долларов. Данное направление является одним из самых приоритетных в развитии, экспорт не угрожает дефицитом основных продуктов в местных магазинах.

Тюменские аграрии производят больше продукции, чем требуется для тюменских потребителей, сообщил Александр Моор на пресс-конференции с ведущими региональными СМИ 9 февраля, прошедшей в режиме онлайн.

При этом, подчеркнул глава региона, развиваются и другие направления для инвестиций.

«Мы для себя определили 9 ключевых отраслей. Базовые — это нефтедобыча, АПК, туризм и другие»сказал губернатор Тюменской области.

Экспортёры приобретают тюменский глютен, этиловый спирт и рапсовое масло. В этом году выделено 500 миллионов рублей на развитие индустриального парка «Богандинский».

Кроме того, в скором времени объявят международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка «ДСК-500».

По словам главы региона Александра Моора, привлечение дополнительных инвестиций для создания подобных индустриальных парков, причем не только в окрестностях Тюмени, является перспективным.

По мнению губернатора Тюменской области, инвестиционная площадка с инфраструктурой и комплексом муниципальных и региональных мер налоговой поддержки должна быть образована в каждом из муниципалитетов.

Подобные площадки в настоящее время действуют в пяти муниципалитетах региона.

#Новости#Александр Мязин#Политика
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