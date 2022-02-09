В Тюменской области растет экспорт продовольствия и туризм

Тюменские аграрии производят больше продукции, чем требуется для тюменских потребителей, сообщил Александр Моор на пресс-конференции с ведущими региональными СМИ 9 февраля, прошедшей в режиме онлайн.
При этом, подчеркнул глава региона, развиваются и другие направления для инвестиций.
«Мы для себя определили 9 ключевых отраслей. Базовые — это нефтедобыча, АПК, туризм и другие»сказал губернатор Тюменской области.
Экспортёры приобретают тюменский глютен, этиловый спирт и рапсовое масло. В этом году выделено 500 миллионов рублей на развитие индустриального парка «Богандинский».
Кроме того, в скором времени объявят международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка «ДСК-500».
По словам главы региона Александра Моора, привлечение дополнительных инвестиций для создания подобных индустриальных парков, причем не только в окрестностях Тюмени, является перспективным.
По мнению губернатора Тюменской области, инвестиционная площадка с инфраструктурой и комплексом муниципальных и региональных мер налоговой поддержки должна быть образована в каждом из муниципалитетов.
Подобные площадки в настоящее время действуют в пяти муниципалитетах региона.