В Тюменской области растет экспорт продовольствия и туризм

В Тюменской области постепенно растёт экспорт сельскохозяйственной продукции. В 2021 году предприятия АПК отгрузили товаров на 23 млн долларов. Данное направление является одним из самых приоритетных в развитии, экспорт не угрожает дефицитом основных продуктов в местных магазинах.

Тюменские аграрии производят больше продукции, чем требуется для тюменских потребителей, сообщил Александр Моор на пресс-конференции с ведущими региональными СМИ 9 февраля, прошедшей в режиме онлайн. При этом, подчеркнул глава региона, развиваются и другие направления для инвестиций. «Мы для себя определили 9 ключевых отраслей. Базовые — это нефтедобыча, АПК, туризм и другие»сказал губернатор Тюменской области. Экспортёры приобретают тюменский глютен, этиловый спирт и рапсовое масло. В этом году выделено 500 миллионов рублей на развитие индустриального парка «Богандинский». Кроме того, в скором времени объявят международный конкурс на разработку архитектурной концепции промышленного технопарка «ДСК-500». По словам главы региона Александра Моора, привлечение дополнительных инвестиций для создания подобных индустриальных парков, причем не только в окрестностях Тюмени, является перспективным. По мнению губернатора Тюменской области, инвестиционная площадка с инфраструктурой и комплексом муниципальных и региональных мер налоговой поддержки должна быть образована в каждом из муниципалитетов. Подобные площадки в настоящее время действуют в пяти муниципалитетах региона.