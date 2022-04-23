Ограничения полетов на юг России продлили до 1 мая

На сегодняшний день всего по России закрыто авиасообщение с 11 аэропортами. Отменены полеты Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме.
Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.
В тюменском аэропорту «Рощино» сегодня отмен не ожидается ни на вылет, ни на прибытие. Сообщается о задержке прибытия самолета из Сочи на 40 минут.
С 27 марта 2022 года в аэропорту введено в действие летнее расписание авиаперевозок. Оно будет действовать до 29 октября 2022 года.
Ранее «Наш Город» писал о том, что тюменские туристы отменяют путёвки в Турцию и переносят отпуска в связи с подорожанием путевок. Сегодня путёвка на 2 взрослых (вылет из Тюмени) на май стоит 136 000 рублей.