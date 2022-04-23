Ограничения полетов на юг России продлили до 1 мая

Ранее «Наш Город» писал о том, что тюменские туристы отменяют путёвки в Турцию и переносят отпуска в связи с подорожанием путевок. Сегодня путёвка на 2 взрослых (вылет из Тюмени) на май стоит 136 000 рублей.