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Ограничения полетов на юг России продлили до 1 мая

23 апреля 10:53
Фото: 1Mi
Ограничения на полеты в южные города страны, введенные с 24 февраля, продлили до 1 мая, сообщает Росавиация.

На сегодняшний день всего по России закрыто авиасообщение с 11 аэропортами. Отменены полеты Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элисту. Остальные аэропорты, в том числе и международные, работают в штатном режиме.

Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

В тюменском аэропорту «Рощино» сегодня отмен не ожидается ни на вылет, ни на прибытие. Сообщается о задержке прибытия самолета из Сочи на 40 минут.

С 27 марта 2022 года в аэропорту введено в действие летнее расписание авиаперевозок. Оно будет действовать до 29 октября 2022 года.

Ранее «Наш Город» писал о том, что тюменские туристы отменяют путёвки в Турцию и переносят отпуска в связи с подорожанием путевок. Сегодня путёвка на 2 взрослых (вылет из Тюмени) на май стоит 136 000 рублей.

#Новости#Отпуск#Полеты#Росавиация#Ограничения#Валентина Бурнашева#Общество
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