Тюменцев оштрафовали на 3 миллиона рублей за отсутствие тестов на COVID

По данным управления Роспотребнадзора области, по прилете в Россию все граждане страны должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда.
Тест делать не нужно, если не более года назад была проведена вакцинация от коронавируса. Также освобождены от теста те, кто перенес заболевание в последние шесть месяцев.
Загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании необходимо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.
С 1 апреля 2022 года россиянам и гражданам государств ЕАЭС не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус и заполнять анкету прибывающего на портале госуслуг при въезде в Россию через сухопутные границы.
Ранее «Наш Город» писал, что с 2020 года опасной инфекцией заболели более 180 000 тюменцев. Около 4 200 из них скончались от коронавируса. На данный момент динамика заболевания в регионе идёт на спад.