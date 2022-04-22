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Тюменцев оштрафовали на 3 миллиона рублей за отсутствие тестов на COVID

22 апреля 03:49
Фото: 1Mi
На 3,2 миллиона рублей оштрафовали жителей Тюменской области, вернувшихся из-за границы, за отсутствие тестов на COVID-19. С 1 августа 2020 года судьями рассмотрено 282 административных дела в отношении жителей региона.
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Тюмень

По данным управления Роспотребнадзора области, по прилете в Россию все граждане страны должны пройти лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР в течение трех дней с момента въезда.

Тест делать не нужно, если не более года назад была проведена вакцинация от коронавируса. Также освобождены от теста те, кто перенес заболевание в последние шесть месяцев.

Загрузить результаты ПЦР-тестов, данные о вакцинации или перенесенном заболевании необходимо на сайт госуслуг в течение четырех дней после прибытия.

С 1 апреля 2022 года россиянам и гражданам государств ЕАЭС не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус и заполнять анкету прибывающего на портале госуслуг при въезде в Россию через сухопутные границы.

Ранее «Наш Город» писал, что с 2020 года опасной инфекцией заболели более 180 000 тюменцев. Около 4 200 из них скончались от коронавируса. На данный момент динамика заболевания в регионе идёт на спад.

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