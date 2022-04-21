В Нижнем Новгороде могут провести конкурс по отбору ДУК для Сормовского района

К нынешнему году финансовое состояние как самого Шумилкова, так и его коммунальных компаний стало желать лучшего. Во-первых, налоговики заподозрили, что 20 организаций Шумилкова, который объединил единый бренд «УправдомЪ», на самом деле являются дроблением бизнеса. В связи с чем головной компании предстоит уплатить еще более 300 миллионов рублей налогов. Она сумела уменьшить эту сумму в судебном порядке лишь на 55 миллионов рублей. Во-вторых, в конце ушедшего года был зарегистрирован иск домоуправляющей компании Сормовского района о собственном банкротстве. Он вызван тем обстоятельством, что она не способна самостоятельно погасить долги на сумму 302 миллиона рублей. К тому же прошлый год принес ей миллионный убыток.