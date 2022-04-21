В Нижнем Новгороде могут провести конкурс по отбору ДУК для Сормовского района

По данным мэрии, если ее предприятия не могут справиться со своими обязанностями, их сменят временные. Или открытый конкурс выиграют новые ДУК.
Как сообщает newsnn.ru, в настоящее время в качестве официальной компании, занимающейся предоставлением коммунальных услуг жителям Сормова, выступает «УправдомЪ». Хотя в реальности это более 20 компаний. Наиболее известна из них АО «Домоуправляющая компания Сормовского района», владеет которой бывший депутат областного Заксобрания Николай Шумилков. В его собственности 75 процентов предприятия, а сам он входит в состав его правления. Остальные компании ему либо принадлежат, либо он выступает в качестве их учредителя.
В то же время нередки жалобы жителей Сормовского района, вызванные плохой работой этих домоуправляющих компаний. Как свидетельствуют данные опроса, который проводил Научно-исследовательский институт проблем социального управления, среди тех, кто недоволен качеством услуг ЖКХ в Нижнем Новгороде, 75 процентов составляют жители Сормово.
По информации администрации города, в минувшем году система «Наш Нижний» приняла 1405 жалоб на домоуправляющие компании бывшего депутата. Что послужило причиной их проверки сотрудниками областной прокуратуры. Они изучали, насколько соблюдают домоуправляющие компании Сормовского района нормы жилищного законодательства.
При этом ДУК Шумилкова не раз попадались на повышении тарифов. Добиваясь перерасчета, жители Сормова вынуждены жаловаться в разные инстанции, обращаться к общественникам и местным властям.
К нынешнему году финансовое состояние как самого Шумилкова, так и его коммунальных компаний стало желать лучшего. Во-первых, налоговики заподозрили, что 20 организаций Шумилкова, который объединил единый бренд «УправдомЪ», на самом деле являются дроблением бизнеса. В связи с чем головной компании предстоит уплатить еще более 300 миллионов рублей налогов. Она сумела уменьшить эту сумму в судебном порядке лишь на 55 миллионов рублей. Во-вторых, в конце ушедшего года был зарегистрирован иск домоуправляющей компании Сормовского района о собственном банкротстве. Он вызван тем обстоятельством, что она не способна самостоятельно погасить долги на сумму 302 миллиона рублей. К тому же прошлый год принес ей миллионный убыток.
Но даже в таких обстоятельствах компании бывшего депутата все еще берут плату с жителей Сормово за услуги ЖКХ. По словам местной жительницы Екатерины, на протяжении последних трех месяцев к ней приходят платежные квитанции не от «УправдомЪ», а от УК «Культура», в которой 97 процентов принадлежит опять же Шумилкову. 11 апреля был зарегистрирован факт ее слияния с новой организацией - УК «ВКС», за которой стоит опять же Шумилков. Но, как замечают жители, вне зависимости от того, какое название носит компания, уровень сервиса не меняется.