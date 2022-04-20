Тюменские ветераны ВОВ получат выплаты к Дню Победы

По традиции продуктовые наборы от тюменских производителей к празднику 9 мая получат 4 744 человека. 480 ветеранов впервые после начала пандемии смогут отдохнуть и пройти реабилитацию в оздоровительном центре «Красная гвоздика», сообщает пресс-служба правительства региона.