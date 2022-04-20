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Тюменские ветераны ВОВ получат выплаты к Дню Победы

20 апреля 03:30
Фото: 1Mi
50 тысяч жителей Тюменской области получат праздничные выплаты в преддверии Дня Победы. На эти цели из регионального бюджета выделено 154 млн рублей.

Финансовая поддержка будет оказана участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда и представителям некоторых других льготных категорий населения.

По традиции продуктовые наборы от тюменских производителей к празднику 9 мая получат 4 744 человека. 480 ветеранов впервые после начала пандемии смогут отдохнуть и пройти реабилитацию в оздоровительном центре «Красная гвоздика», сообщает пресс-служба правительства региона.

Напомним, после двухлетнего перерыва, вызванного пандемией, в Тюмени в День Победы состоится торжественное прохождение войск. Во всех городах и селах региона пройдет шествие «Бессмертного полка».

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