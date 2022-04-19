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Тюменские власти предложили инвалиду ждать 2058 года для рубки леса

19 апреля 11:17
Фото: 1Mi
Тюменскому инвалиду предложили подождать строительные материалы до момента, когда ему исполнится 101 год, сообщил депутат облдумы Иван Вершинин. Ему написал житель Тюмени, который написал заявление на покупку лесных насаждений для собственных нужд.

В ГКУ ТО «Тюменьлес» сообщили тюменцу, что его заявление включено в реестр, примерный срок реализации 2058 год.

«Проблема в том, что жителю к моменту, обозначенному в ответе, будет уже 101 год. И даже если он доживет до указанной даты в добром здравии (чего я ему искренне желаю), то вряд ли строительство нового дома будет для него возможным в силу возраста»сообщил Иван Вершинин.

В настоящий момент представители ГКУ ТО «Тюменьлес» обещали проконсультировать заявителя по другим возможным вариантам решения вопроса.

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#Новости#Александр Мязин#Политика
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