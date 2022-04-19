Тюменские власти предложили инвалиду ждать 2058 года для рубки леса

«Проблема в том, что жителю к моменту, обозначенному в ответе, будет уже 101 год. И даже если он доживет до указанной даты в добром здравии (чего я ему искренне желаю), то вряд ли строительство нового дома будет для него возможным в силу возраста»сообщил Иван Вершинин.