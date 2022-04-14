За первый квартал депутатам гордумы поступило более 500 обращений от тюменцев

Он добавил, что депутаты направляют личные средства на помощь землякам. К примеру, Андрей Голоус выделил деньги на поездку юной спортсменки на всероссийские соревнования, а когда девушка вернулась в Тюмень с золотой медалью, организовал для членов ее семьи выходной на базе отдыха. Кроме того, депутаты становятся инициаторами и оказывают финансовую поддержку спортивным турнирам и обучающим мастер-классам, в том числе направленных на профориентацию молодежи и развитие профессиональных компетенций.