За первый квартал депутатам гордумы поступило более 500 обращений от тюменцев

По предложению жителей и инициативе Юрия Коновалова тюменские водоемы будут очищать от мусора и растительности. Впервые средства на это выделят из городского бюджета. По просьбе тюменцев Александр Гунбин инициировал ремонтные работы в многоквартирном доме, благодаря которым обновили фасад с обвалившейся штукатуркой. Степан Киричук настоял на сносе расселенного аварийного дома, превратившегося в место пребывания людей без определенного места жительства. После депутатского запроса Андрея Потапова пенсионеру сделали перерасчет за услуги электроснабжения.
Как отметил председатель городской Думы Евгений Заболотный, в обществе сохраняется высокий запрос на социальную помощь, и депутаты не остаются равнодушными к просьбам земляков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
«Депутаты тесно взаимодействуют с органами социальной защиты населения, получая оперативную информацию для оказания адресной помощи нуждающимся. Многодетные и малоимущие семьи, одинокие пенсионеры обеспечиваются продуктовыми наборами и товарами первой необходимости»,рассказал Евгений Борисович.
Он добавил, что депутаты направляют личные средства на помощь землякам. К примеру, Андрей Голоус выделил деньги на поездку юной спортсменки на всероссийские соревнования, а когда девушка вернулась в Тюмень с золотой медалью, организовал для членов ее семьи выходной на базе отдыха. Кроме того, депутаты становятся инициаторами и оказывают финансовую поддержку спортивным турнирам и обучающим мастер-классам, в том числе направленных на профориентацию молодежи и развитие профессиональных компетенций.
«Это вклад в подрастающее поколение и будущее нашего города», добавил председатель Думы.