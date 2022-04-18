В Тюменской области на одного безработного приходится более трех вакансий

На сегодняшний день в поисках работы находятся 4 375 человек. Годом ранее это число составляло 12 596 человек. В 2020 году безработных было 5 493 человека, сообщает Информцентр правительства Тюменской области
Количество заявленных в органы службы занятости населения Тюменской области вакансий в течение 2022 года сохраняется на высоком уровне — 24 465 единиц. То есть на одного безработного приходится 3,4 вакансии.
Ситуация в сфере занятости находится под контролем надзорных органов. Организована помощь центров занятости при открытии собственного дела. Работает портал «Работа в России», через который можно подать заявление на оказание услуг по поиску работы.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области произошло снижение средней заработной платы в 2022 году. По сравнению с 2021 годом она уменьшилась на 21 тыс. руб. за месяц — до 52,6 тыс. рублей.
Одними из самых высокооплачиваемых рабочих профессий являются профессии машиниста буровой (88 тысяч рублей), электромонтажника (70 тысяч рублей) и кабельщика-спайщика (100 — 120 тысяч).