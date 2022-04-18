При поддержке Пермской ЦБК в Голованово установят камеры видеонаблюдения

Представители ПЦБК ранее предложили организовать видеонаблюдение на улицах. Жители Голованова поддержали эту инициативу в ходе собрания с активом микрорайона, сообщает properm.ru. К концу апреля там установят, как ожидается, не менее 10 видеокамер.
Оборудование размещают, прежде всего, в местах массового скопления людей и на основных объектах, относящихся к социально значимым. Видео с камер появляется на экране монитора оператора, а хранят его на специальном сервере.
Для ГП «ПЦБК» очень важно, чтобы жители микрорайона ощущали себя в безопасности, заявил генеральный директор Юрий Марков. Первые камеры, появившиеся ранее в самых оживленных местах, свою эффективность уже доказали, заявил глава ПЦБК.
«Правонарушителей всегда легче найти, когда есть видеосъемка произошедшего. Мы делимся этой информацией и с правоохранительными органами, таким образом, у них есть возможность оперативно реагировать на заявления пострадавших граждан», - проинформировал Марков.
На аллее имени В. Шокина по улице Корсуньской неизвестные исписали недавно арт-объект «Хоккейный мяч». С помощью камер наружного видеонаблюдения вандалы были оперативно найдены. Это были подростки, и им пришлось самостоятельно отмывать испорченную композицию.
Другой инцидент случился на днях на Бенгальской улице. Злоумышленник отобрал у восьмилетней девочки мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. В ходе следственно-оперативных мероприятий вор был найден благодаря видеооборудованию. Бабушка пострадавшего ребенка сообщила, что телефон вернули через четыре дня, поскольку быстро сработали сотрудники всех инстанций.
«Вора нашли по камерам видеонаблюдения. Сейчас они современные, хорошо распознают лица. В наше время установка видеокамер — это очень полезное дело», — отметила жительница Голованова.
Сотрудники ПЦБК, работающие в составе добровольной народной дружины Орджоникидзевского района, при этом систематически патрулируют Голованово, чтобы обеспечить местным жителям безопасность. По вечерам они вместе с полицейскими патрулируют по улицам микрорайона и принимают активное участие в рейдах профилактического характера.