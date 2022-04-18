При поддержке Пермской ЦБК в Голованово установят камеры видеонаблюдения

Другой инцидент случился на днях на Бенгальской улице. Злоумышленник отобрал у восьмилетней девочки мобильный телефон и скрылся в неизвестном направлении. В ходе следственно-оперативных мероприятий вор был найден благодаря видеооборудованию. Бабушка пострадавшего ребенка сообщила, что телефон вернули через четыре дня, поскольку быстро сработали сотрудники всех инстанций.