Тюменский сенатор Дмитрий Горицкий потерял статус миллиардера

Дмитрий Горицкий за 2021 год заработал 87, 9 млн рублей. В 2020 году Горицкий (был депутатом Тюменской облдумы) задекларировал 849,9 млн рублей, а в 2019 году он заработал более 1 млрд рублей. Этот доход принесла продажа доли в гостиничном бизнесе. Он продолжает владеть компаниями «Навигатор. Девеломент», ООО «Наследие», ООО «СЗ Навигатор. Строительство» и другими.
В собственности сенатора автомобили Porsche Cayenne Turbo S и Mercedes-Benz S. Ему принадлежат несколько земельных участков (общей площадью более миллиона квадратных метров), дом в 200 квадратных метров, квартира в 256 «квадратов», два гаража и два машиноместа.
Тюменский сенатор Павел Тараканов за 2021 год задекларировал 5,747 млн рублей (6,042 млн рублей годом ранее).
В собственности члена СФ: земельный участок под ИЖС (200 кв. метров), дом (103 кв. м) и доли в двух квартирах. На жену Тараканова оформлены две квартиры и автомобиль Audi Q7.
Оба сенатора, как и все их коллеги, попали в санкционные списки ЕС и США, им запрещен въезд в эти страны и любой вид ведения бизнеса.