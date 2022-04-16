Тюменский сенатор Дмитрий Горицкий потерял статус миллиардера

Дмитрий Горицкий за 2021 год заработал 87, 9 млн рублей. В 2020 году Горицкий (был депутатом Тюменской облдумы) задекларировал 849,9 млн рублей, а в 2019 году он заработал более 1 млрд рублей. Этот доход принесла продажа доли в гостиничном бизнесе. Он продолжает владеть компаниями «Навигатор. Девеломент», ООО «Наследие», ООО «СЗ Навигатор. Строительство» и другими.