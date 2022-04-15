В Тюмени после жесткого ДТП перевернулась машина

В комментариях под постом очевидца одна тюменка, тоже ставшая свидетельницей аварии, рассказала, как все произошло.
«Жигули» проскочили улицу Водопроводную на скорости ветра, думаю, от 60 до 80 км в час, и всё в долю секунды»,описала она.
Предположительно, причиной аварий стало несоблюдение очередности проезда.
«Наш город» отправил запросы в пресс-службу ГИБДД и областного депздрава, ответы ожидаются.
Ранее мы писали о ДТП на улице Малыгина, где у двух иномарок от столкновения друг с другом практически раскрошились капоты, но водители не пострадали.