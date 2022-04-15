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В Тюмени после жесткого ДТП перевернулась машина

15 апреля 04:09
Фото: Паблик "ЧС-Тюмень" в Вконтакте
Очевидцы в тюменском паблике в соцсетях сообщили о жестком ДТП, случившемся вчера, 14 апреля, около восьми вечера на перекрестке улиц Водопроводная — Сакко. Столкнулись иномарка и «Жигули», после чего отечественное авто опрокинулось набок. У обоих транспортных средств сильные технические повреждения.
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Тюмень

В комментариях под постом очевидца одна тюменка, тоже ставшая свидетельницей аварии, рассказала, как все произошло.

«Жигули» проскочили улицу Водопроводную на скорости ветра, думаю, от 60 до 80 км в час, и всё в долю секунды»,описала она.

Предположительно, причиной аварий стало несоблюдение очередности проезда.

«Наш город» отправил запросы в пресс-службу ГИБДД и областного депздрава, ответы ожидаются.

Ранее мы писали о ДТП на улице Малыгина, где у двух иномарок от столкновения друг с другом практически раскрошились капоты, но водители не пострадали.

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