В Тюмени 5 человек пострадали в ДТП на перекрестке Эрвье — проезд Солнечный

По предварительной информации, на пересечении улиц водитель Chevrolet, поворачивая, не стал уступать дорогу едущему навстречу автомобилю марки Daewoo. В результате они столкнулись.
«Различные травмы получили оба водителя 34-х и 24-х лет, 28-летняя пассажирка Chevrolet и двое пассажиров Daewoo. 25-ти и 35-ти лет»,следует из сообщения региональной ГИБДД.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее «Наш город» писал о ДТП на пересечении Водопроводной и Сакко, в котором из-за нарушения очередности проезда пострадали две молодые женщины, одна из них сейчас в реанимации ОКБ № 2.