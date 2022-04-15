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В Тюмени 5 человек пострадали в ДТП на перекрестке Эрвье — проезд Солнечный

15 апреля 07:11
Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области
В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области рассказали об еще одном ДТП, случившемся вчера, 14 апреля, в Заречной части областного центра, на перекрестке улиц Эрвье и проезда Солнечный. В этой аварии травмы получили сразу 5 человек.
Сюжет
Тюмень

По предварительной информации, на пересечении улиц водитель Chevrolet, поворачивая, не стал уступать дорогу едущему навстречу автомобилю марки Daewoo. В результате они столкнулись.

Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тюменской области

«Различные травмы получили оба водителя 34-х и 24-х лет, 28-летняя пассажирка Chevrolet и двое пассажиров Daewoo. 25-ти и 35-ти лет»,следует из сообщения региональной ГИБДД.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее «Наш город» писал о ДТП на пересечении Водопроводной и Сакко, в котором из-за нарушения очередности проезда пострадали две молодые женщины, одна из них сейчас в реанимации ОКБ № 2.

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