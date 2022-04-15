В Тюмени 5 человек пострадали в ДТП на перекрестке Эрвье — проезд Солнечный

В пресс-службе Госавтоинспекции Тюменской области рассказали об еще одном ДТП, случившемся вчера, 14 апреля, в Заречной части областного центра, на перекрестке улиц Эрвье и проезда Солнечный. В этой аварии травмы получили сразу 5 человек.

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