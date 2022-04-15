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В конкурсе ИРИ лидировал проект «Советского спорта» и холдинга 1MI

15 апреля 19:35
Фото: pxhere.com
Победителей конкурса нацконтента в цифровой среде назвал Институт развития интернета (ИРИ). Финансовая помощь в рамках национального проекта «Культура» будет выделена 116 проектам.

Члены продюсерского совета оценивали 142 проекта из 462. Они принимали участие в очной защите. В первом этапе, который прошел в формате питчинга, участвовали команды из 18 российских регионов. Победу одержали проекты документальных и художественных сериалов, приложения, серии видеороликов и спецпроекты СМИ. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Было поддержано множество крупных долгосрочных проектов, среди которых игровые и анимационные сериалы. Финансирование позволило привлечь к участию практически всю индустрию, что является важным этапом в работе ИРИ. В текущем году будет реализовано 42 проекта, а остальные — более 70 — реализуются в ближайшие два — три года.

Как сообщила исполнительный директор ИРИ Елена Лапина, как для конкурсантов, так и для продюсерского совета важно внедрение системы очной защиты проектов. Благодаря этому можно понять, насколько проработан проект и насколько он актуален. При этом участники смогут получить совет о том, как доработать проект. Планируется частично распространить систему очной защиты на конкурсы молодежного контента.

Были поддержаны такие проекты, как художественные сериалы «Последний Богатырь. Наследие», «Плевако», в котором снялся актер Сергей Безруков, а также «Челюскин. Первые», рассказывающий о героях-полярниках Советского Союза. Поддержан фильм из двух серий «Школа-студия МХАТ. 80 лет служения Театру» и сериал «Нюрнберг».

Редакцией газеты «Советский спорт» был подан проект «#КудаБежать: спортивные маршруты регионов России». Он представляет собой мобильное приложение о пешеходных и велосипедных маршрутах в 14 регионах страны. Данный проект победил в направлении «Мультиформатный контент» и будет реализован при поддержке всех информационных ресурсов холдинга 1MI.

Гендиректор «СТС Медиа» Вячеслав Муругов стал председателем рабочей группы совета ИРИ. В нее также вошли Елена Лапина, исполнительный директор по медиа Rambler& Co Андрей Цыпер и советник генерального директора АНО «ИРИ» Антон Ключкин.

С третьего по 28 февраля 2022 года принимались заявки на участие в конкурсе. Проекты-победители планируется реализовать до 2024 года.

#Новости#Марина Колодкина#Общество
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