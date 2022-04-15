В конкурсе ИРИ лидировал проект «Советского спорта» и холдинга 1MI

Было поддержано множество крупных долгосрочных проектов, среди которых игровые и анимационные сериалы. Финансирование позволило привлечь к участию практически всю индустрию, что является важным этапом в работе ИРИ. В текущем году будет реализовано 42 проекта, а остальные — более 70 — реализуются в ближайшие два — три года.