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Устроившего ДТП со смертельным исходом тюменца могут посадить на 12 лет

15 апреля 08:01
Фото: 1Mi
В Тюмени в Калининском райсуде рассмотрят дело 35-летнего Дениса Землянникова, который в новогодние праздники спровоцировал смертельное ДТП у ТРЦ «Вояж», выехав на своей Honda на встречную и врезавшись в Lexus. В результате столкновения пассажир Honda скончался. Водительских прав у виновника аварии не было.
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Тюмень

Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, кроме того, он состоит на учете в наркологическом диспансере, от наблюдения и лечения уклоняется.

«Ему предъявлено обвинение в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения»,следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Тюменской области.

Суд решил, что Землянников останется в СИЗО до 20 сентября 2022 года.

Первое судебное заседание по его делу пройдет 2 июня.

За содеянное его могут отправить в тюрьму на 12 лет.

Ранее «Наш город» писал о ДТП в тюменской Зареке, в котором пострадавшими оказались пятеро человек.

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