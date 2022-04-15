Устроившего ДТП со смертельным исходом тюменца могут посадить на 12 лет

В Тюмени в Калининском райсуде рассмотрят дело 35-летнего Дениса Землянникова, который в новогодние праздники спровоцировал смертельное ДТП у ТРЦ «Вояж», выехав на своей Honda на встречную и врезавшись в Lexus. В результате столкновения пассажир Honda скончался. Водительских прав у виновника аварии не было.

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