Устроившего ДТП со смертельным исходом тюменца могут посадить на 12 лет

Он находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, кроме того, он состоит на учете в наркологическом диспансере, от наблюдения и лечения уклоняется.
«Ему предъявлено обвинение в нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, сопряжено с оставлением места его совершения»,следует из сообщения объединенной пресс-службы судов Тюменской области.
Суд решил, что Землянников останется в СИЗО до 20 сентября 2022 года.
Первое судебное заседание по его делу пройдет 2 июня.
За содеянное его могут отправить в тюрьму на 12 лет.
Ранее «Наш город» писал о ДТП в тюменской Зареке, в котором пострадавшими оказались пятеро человек.