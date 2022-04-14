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С 29 апреля в Тюмени запустят турпрограмму «Врата Сибири»

14 апреля 05:26
Фото: 1Mi
Вчера, 13 апреля, на пресс-конференции ТАСС в формате онлайн губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал об особенностях чартерной программы из Москвы в наш регион, запускаемой при поддержке Ростуризма вместе с туроператором FUN&SUN. Туристы смогут выбирать из четырех маршрутов.

Один из них — это «В Сибирь по своей воле», второй «Романовы в Сибири», третий и четвертый — «Привет, Сибирь!», но в разных вариантах. Пока что прибыть по одному из этих туристических маршрутов в Тюменскую область можно лишь из Москвы, но в будущем рассчитывают открыть вылеты из Санкт-Петербурга.

Александр Моор считает, что для приезжающих в Тюменский регион туристов реальность превосходит ожидания.

«Тюмень — это комфортная городская среда, вкусная разнообразная сибирская кухня, хорошие дороги, хорошая отельная база и богатое историческое наследие»,перечислил губернатор достоинства региона.

Также он напомнил, что на территории области существует подземное термальное море, выходящее на поверхность в виде современных термальных курортов.

Подобная чартерная программа действовала в прошлом году, тогда загруженность девяти рейсов с туристами превысила 85%.

Ранее «Наш город» писал о попадании Тюменской области в в топ туристических железнодорожных круизов — 2022.

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