С 29 апреля в Тюмени запустят турпрограмму «Врата Сибири»

Один из них — это «В Сибирь по своей воле», второй «Романовы в Сибири», третий и четвертый — «Привет, Сибирь!», но в разных вариантах. Пока что прибыть по одному из этих туристических маршрутов в Тюменскую область можно лишь из Москвы, но в будущем рассчитывают открыть вылеты из Санкт-Петербурга.