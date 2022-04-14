С 29 апреля в Тюмени запустят турпрограмму «Врата Сибири»

Один из них — это «В Сибирь по своей воле», второй «Романовы в Сибири», третий и четвертый — «Привет, Сибирь!», но в разных вариантах. Пока что прибыть по одному из этих туристических маршрутов в Тюменскую область можно лишь из Москвы, но в будущем рассчитывают открыть вылеты из Санкт-Петербурга.
Александр Моор считает, что для приезжающих в Тюменский регион туристов реальность превосходит ожидания.
«Тюмень — это комфортная городская среда, вкусная разнообразная сибирская кухня, хорошие дороги, хорошая отельная база и богатое историческое наследие»,перечислил губернатор достоинства региона.
Также он напомнил, что на территории области существует подземное термальное море, выходящее на поверхность в виде современных термальных курортов.
Подобная чартерная программа действовала в прошлом году, тогда загруженность девяти рейсов с туристами превысила 85%.
Ранее «Наш город» писал о попадании Тюменской области в в топ туристических железнодорожных круизов — 2022.