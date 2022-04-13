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Мотобат вернется на тюменские дороги с 22 апреля

13 апреля 10:40
Фото: «Наш Город»
Сегодня состоялась пресс-конференция ГИБДД по Тюменской области. Начальник регионального управления Андрей Миллер представил журналистам итоги трех месяцев 2022 года. В ходе встречи обсудили «сплошные проверки», аварийность на дорогах, а также анонсировали работу мотобата.
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Тюмень

«За первый квартал 2022 года на дорогах Тюменской области случилось 468 ДТП, в них погибли 29 человек, еще 653 человека получили травмы. Число аварий выросло на 2,2%, а число пострадавших снизилось на 1,4%. Из общего числа аварий произошло 263 столкновения автомобилей, 99 наездов на пешеходов, 27 наездов на стоящие транспортные средства, 29 наездов на препятствия и 3 опрокидывания машин»,пояснили во время пресс-конференции.

За три месяца текущего года в регионе зафиксировали 48 ДТП с участием детей. В них погибли два ребенка, травмированы 57 детей в возрасте до 16 лет. В 30-ти случаях несовершеннолетние были пассажирами, еще в 17-ти — пешеходами.

Кроме того, снизилось число аварий и количество погибших в них на федеральных трассах Тюменской области. Среди таких автодорог — трасса Тюмень — Ханты-Мансийск. Однако есть дороги, на который аварийность выросла — Тюмень — Омск, Курган — Тюмень и Екатеринбург — Тюмень.

Кадры с пресс-конференции.
Фото: «Наш Город»

Сотрудники областного ГИБДД регулярно выявляют пьяных автомобилистов. С начала 2022 года от управления отстранили 1561 нетрезвого водителя, 178 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно. За три месяца случилось 38 аварий с пьяными водителями. В них 2 человека погибли, 55 ранены.

«Сплошные проверки» на территории Тюменской области продолжатся. Особое внимание будут уделять тюменцам, которые ездят без водительского удостоверения, нарушают правила перевозки детей и нормы светопропускаемости стекол. За соблюдением ПДД следить будет в том числе и мотобат.

«Мотобат начнет работу на дорогах Тюменской области с 22 апреля»,заверил начальник УГИБДД региона Андрей Миллер.

Также пристальное внимание госавтоинспекторы уделяют несовершеннолетним водителям. В большинстве случаев подростки покупают машины сами, без разрешения родителей. В 90% случаев это модели ВАЗа, еще в 10% — «Лада» девятой модели.

Кадры с пресс-конференции.
Фото: «Наш Город»

На контроле полицейских стоят и злостные нарушители ПДД. Общая задолженность по штрафам у 33-х нарушителей из Тюменской области составляет более 3 миллионов рублей. ГИБДД даже выделяет ТОП-3 таких горожан. На первом месте антирейтинга оказалась местная жительница с долгом в 83 тысячи 800 рублей.

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