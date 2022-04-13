Мотобат вернется на тюменские дороги с 22 апреля

«За первый квартал 2022 года на дорогах Тюменской области случилось 468 ДТП, в них погибли 29 человек, еще 653 человека получили травмы. Число аварий выросло на 2,2%, а число пострадавших снизилось на 1,4%. Из общего числа аварий произошло 263 столкновения автомобилей, 99 наездов на пешеходов, 27 наездов на стоящие транспортные средства, 29 наездов на препятствия и 3 опрокидывания машин»,пояснили во время пресс-конференции.