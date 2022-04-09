Смертельное ДТП в Тюмени: двое подростков погибли, трое ранены

Водитель семерки по данным ГИБДД 8 раз привлекался к административной отвественности за езду без прав.
пострадали также трое пассажиров семерки: двоих госпитализировали.
Ранее ГИБДД сообщало, что в эти выходные пройдут «сплошные проверки» водителей. Вечером в пятницу такая проверка прошла на 9-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в Тюменском районе.
«Автоинспекторы проверили на соблюдение правил дорожного движения более 300 водителей. Двое водителей-отцов нарушили правила перевозки детей. В первом случае папа вез 2-летнего сына на заднем пассажирском сиденье в автокресле, однако, ребёнок не был пристегнут. В другом случае 3-летняя пассажирка находилась на заднем сиденье без пассивных средств безопасности»Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области