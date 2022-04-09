nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Смертельное ДТП в Тюмени: двое подростков погибли, трое ранены

9 апреля 13:02
Рано утром в Тюмени на Червишевском тракте ВАЗ седьмой модели был подрезан Маздой на перекрестке. По предварительным данным водитель Мазды не пропустил семерку, в результате она врезалась в столб. В ней находились пятеро подростков. 14-летний пассажир семерки погиб на месте, 17-летний водитель скончался в больнице.
Сюжет
Тюмень

Водитель семерки по данным ГИБДД 8 раз привлекался к административной отвественности за езду без прав.

пострадали также трое пассажиров семерки: двоих госпитализировали.

Ранее ГИБДД сообщало, что в эти выходные пройдут «сплошные проверки» водителей. Вечером в пятницу такая проверка прошла на 9-м километре автодороги Тюмень-Боровский-Богандинский в Тюменском районе.

«Автоинспекторы проверили на соблюдение правил дорожного движения более 300 водителей. Двое водителей-отцов нарушили правила перевозки детей. В первом случае папа вез 2-летнего сына на заднем пассажирском сиденье в автокресле, однако, ребёнок не был пристегнут. В другом случае 3-летняя пассажирка находилась на заднем сиденье без пассивных средств безопасности»Пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Материалы по теме
Убийство на 30 лет Победы, первая радуга в Тюмени, ДТП с электросамокатомРебенок пострадал в ДТП с двумя автомобилями KIA на улице Газовиков в Тюмени
#Тюмень#ДТП#Максим Карпиков#Видео
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25