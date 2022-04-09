Смертельное ДТП в Тюмени: двое подростков погибли, трое ранены

Рано утром в Тюмени на Червишевском тракте ВАЗ седьмой модели был подрезан Маздой на перекрестке. По предварительным данным водитель Мазды не пропустил семерку, в результате она врезалась в столб. В ней находились пятеро подростков. 14-летний пассажир семерки погиб на месте, 17-летний водитель скончался в больнице.

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