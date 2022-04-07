В Тюмени при пожаре в квартире на Лесобазе погиб человек

В Тюмени, в районе Лесобаза на улице Домостроителей, 4 загорелась квартира, расположенная на третьем этаже жилого дома. ЧП случилось сегодня, 7 апреля, вскоре после полудня. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщают, что есть спасенные и эвакуированные из охваченного огнем и дымом помещения.

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