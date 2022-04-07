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В Тюмени при пожаре в квартире на Лесобазе погиб человек

7 апреля 09:14
Фото: Паблик "Подслушано на Лесобазе" в Вконтакте
В Тюмени, в районе Лесобаза на улице Домостроителей, 4 загорелась квартира, расположенная на третьем этаже жилого дома. ЧП случилось сегодня, 7 апреля, вскоре после полудня. В пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области, сообщают, что есть спасенные и эвакуированные из охваченного огнем и дымом помещения.
Сюжет
Тюмень

«Нашему городу» в ведомстве рассказали, что на пульт службы в 12:50 поступил сигнал от очевидцев, которые сообщили, что из окна квартиры на Домостроителей виден дым. Действительно, горела квартира.

Приехавшие огнеборцы в составе 24 человек, задействуя 9 единиц основной и спецтехники, потушили пламя, после чего стало видно, что пожар повредил 10 квадратных метров помещения.

«В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего (личность устанавливается)»,заявили в пресс-службе ведомства.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Тюменской области

Из огня пожарные спасли троих человек и еще пятерых эвакуировали, при этом выводить людей из подъежла помогали росгвардейцы.

Еще на месте работали 4 звена Газодымозащитной службы.

Теперь устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего.

Ранее «Наш город» писал, что за минувшую неделю в регионе было зафиксировано 37 пожаров.

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