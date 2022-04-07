В Тюмени при пожаре в квартире на Лесобазе погиб человек

«Нашему городу» в ведомстве рассказали, что на пульт службы в 12:50 поступил сигнал от очевидцев, которые сообщили, что из окна квартиры на Домостроителей виден дым. Действительно, горела квартира.
Приехавшие огнеборцы в составе 24 человек, задействуя 9 единиц основной и спецтехники, потушили пламя, после чего стало видно, что пожар повредил 10 квадратных метров помещения.
«В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшего (личность устанавливается)»,заявили в пресс-службе ведомства.
Из огня пожарные спасли троих человек и еще пятерых эвакуировали, при этом выводить людей из подъежла помогали росгвардейцы.
Еще на месте работали 4 звена Газодымозащитной службы.
Теперь устанавливаются причина и обстоятельства произошедшего.
Ранее «Наш город» писал, что за минувшую неделю в регионе было зафиксировано 37 пожаров.