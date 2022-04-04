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Новая молодёжная лаборатория ТюмГУ получила грант РНФ

4 апреля 07:21
Фото: pixabay.com
Научно-исследовательский проект Тюменского государственного университета с участием исследователей Томского политехнического университета по получению высококалорийного газа при СВЧ-пиролизе топливных композиций из отходов угледобычи и биомассы получил поддержку Российского научного фонда (РНФ).

Проект № 22-19-00410 «Разработка научно-технических основ технологии получения продуктов СВЧ-пиролиза из био-угольных композиций» под руководством Романа Табакаева стал победителем конкурса грантов РНФ 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».

Кандидат технических наук Роман Табакаев — старший научный сотрудника новой, созданной в 2021 году в Институте X-BIO молодежной научно-исследовательской лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы в рамках федеральной поддержки деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Проект направлен на изучение термического преобразования угольных отходов и биомассы в высококалорийный газ с целью снижения вредных выбросов и парниковых газов от энергетической отрасли. Особенностью поддержанного проекта является комплексный всесторонний подход к изучению механизма термического преобразования смесевых топлив под воздействием СВЧ-излучения, включающий экспериментальные и численные исследования.

«Результатом выполнения проекта будет являться экспериментальный образец установки СВЧ-переработки био-угольных композиций производительностью 10 кг/ч, пригодный для масштабирования в промышленном масштабе. Длительность проекта составит 3 года, а финансирование — до 7 млн руб. ежегодно», пояснили в пресс-службе ТюмГУ.

Данное исследование отвечает задачам одновременно двух стратегических проектов программы «Приоритет 2030»: «Биобезопасный мир», поскольку термической переработке могут подвергаться отходы биологического происхождения, представляющие опасность, и «Экосистемы будущего», так как оптимизация пиролиза позволит уменьшить выбросы климатически активных газов в атмосферу.

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