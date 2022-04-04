Новая молодёжная лаборатория ТюмГУ получила грант РНФ

Проект № 22-19-00410 «Разработка научно-технических основ технологии получения продуктов СВЧ-пиролиза из био-угольных композиций» под руководством Романа Табакаева стал победителем конкурса грантов РНФ 2022 года «Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований отдельными научными группами».
Кандидат технических наук Роман Табакаев — старший научный сотрудника новой, созданной в 2021 году в Институте X-BIO молодежной научно-исследовательской лаборатории ресурсоэффективных технологий термической переработки биомассы в рамках федеральной поддержки деятельности Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Проект направлен на изучение термического преобразования угольных отходов и биомассы в высококалорийный газ с целью снижения вредных выбросов и парниковых газов от энергетической отрасли. Особенностью поддержанного проекта является комплексный всесторонний подход к изучению механизма термического преобразования смесевых топлив под воздействием СВЧ-излучения, включающий экспериментальные и численные исследования.
«Результатом выполнения проекта будет являться экспериментальный образец установки СВЧ-переработки био-угольных композиций производительностью 10 кг/ч, пригодный для масштабирования в промышленном масштабе. Длительность проекта составит 3 года, а финансирование — до 7 млн руб. ежегодно», пояснили в пресс-службе ТюмГУ.
Данное исследование отвечает задачам одновременно двух стратегических проектов программы «Приоритет 2030»: «Биобезопасный мир», поскольку термической переработке могут подвергаться отходы биологического происхождения, представляющие опасность, и «Экосистемы будущего», так как оптимизация пиролиза позволит уменьшить выбросы климатически активных газов в атмосферу.