Новая молодёжная лаборатория ТюмГУ получила грант РНФ

Проект направлен на изучение термического преобразования угольных отходов и биомассы в высококалорийный газ с целью снижения вредных выбросов и парниковых газов от энергетической отрасли. Особенностью поддержанного проекта является комплексный всесторонний подход к изучению механизма термического преобразования смесевых топлив под воздействием СВЧ-излучения, включающий экспериментальные и численные исследования.