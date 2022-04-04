9 апреля тюменцы смогут купить на ярмарке мясо, рыбу, мёд и изделия ремесленников

Торговать свежей продукцией будут в районе здания по ул. Льва Толстого, 31, на улице Севастопольской, 12, в проезде Солнечный, 11 и, конечно, на расположенном в центре Тюмени Цветном бульваре рядом с СК «Центральный».
На прилавках тюменцев будут ждать товары, сделанные городскими производителями и производителями с юга региона, фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств. Продавать планируют мясо и мясную продукцию, рыбу, мед и другое. Также свои изделия представят тюменские ремесленники.
Ранее «Наш город» писал о ярмарке, прошедшей 2 апреля: там вместе с мясом можно было купить и молочную продукцию.