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9 апреля тюменцы смогут купить на ярмарке мясо, рыбу, мёд и изделия ремесленников

4 апреля 06:44
Фото: 1Mi
В следующую субботу, 9 апреля, у тюменцев будет возможность посетить ярмарку и приобрести натуральные продукты и предметы, сделанные руками ремесленников. Мероприятие развернется на четырех площадках, начавшись в 8:00 и закончившись в 16:00. Об этом сообщает администрация города Тюмени.
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Тюмень

Торговать свежей продукцией будут в районе здания по ул. Льва Толстого, 31, на улице Севастопольской, 12, в проезде Солнечный, 11 и, конечно, на расположенном в центре Тюмени Цветном бульваре рядом с СК «Центральный».

На прилавках тюменцев будут ждать товары, сделанные городскими производителями и производителями с юга региона, фермерами и владельцами личных подсобных хозяйств. Продавать планируют мясо и мясную продукцию, рыбу, мед и другое. Также свои изделия представят тюменские ремесленники.

Ранее «Наш город» писал о ярмарке, прошедшей 2 апреля: там вместе с мясом можно было купить и молочную продукцию.

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