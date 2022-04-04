9 апреля тюменцы смогут купить на ярмарке мясо, рыбу, мёд и изделия ремесленников

В следующую субботу, 9 апреля, у тюменцев будет возможность посетить ярмарку и приобрести натуральные продукты и предметы, сделанные руками ремесленников. Мероприятие развернется на четырех площадках, начавшись в 8:00 и закончившись в 16:00. Об этом сообщает администрация города Тюмени.

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