Тюменцы, не попавшие на концерт Натальи Орейро, получат более 1 млн рублей

Ранее «Наш Город» писал, что апрельский концерт певицы в рамках гастролей по всей России в 2020 году был отменён. Организаторы объявили, что даты концертов с теми же билетами будут озвучены позже, но информации так и не поступило. Ещё через год Роспотребнадзор собрал коллективный иск от 70 тюменцев.