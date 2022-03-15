Тюменцы, не попавшие на концерт Натальи Орейро, получат более 1 млн рублей

В 2021 году Управлением впервые реализована такая форма судебной защиты прав потребителей как обращение с групповым исковым заявлением. В суд было направлено исковое заявление в интересах 63 потребителей к ООО «Гамаюн» в связи с отменой концерта Н.Орейро.
«Всего по результатам рассмотренных судами дел, по которому Управление дало заключение в пользу потребителей, присуждено около 34,4 млн. рублей, в том числе, в качестве компенсации морального вреда — более 1 млн. рублей», уточнили в Управлении.
Ранее «Наш Город» писал, что апрельский концерт певицы в рамках гастролей по всей России в 2020 году был отменён. Организаторы объявили, что даты концертов с теми же билетами будут озвучены позже, но информации так и не поступило. Ещё через год Роспотребнадзор собрал коллективный иск от 70 тюменцев.