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Тюменцы, не попавшие на концерт Натальи Орейро, получат более 1 млн рублей

15 марта 09:23
Фото: nataliaoreirosoy
Тюменцы, не попавшие на концерт Натальи Орейро, получат более 34 млн рублей
В региональном Управлении Роспотребнадзора рассказали, что горожане, которые купили билет на концерт уругвайской певицы Натальи Орейро, но не попали на выступление из-за того, что оно было отменено, получат около 1 миллиона рублей, включая компенсацию морального ущерба.
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Тюмень

В 2021 году Управлением впервые реализована такая форма судебной защиты прав потребителей как обращение с групповым исковым заявлением. В суд было направлено исковое заявление в интересах 63 потребителей к ООО «Гамаюн» в связи с отменой концерта Н.Орейро.

«Всего по результатам рассмотренных судами дел, по которому Управление дало заключение в пользу потребителей, присуждено около 34,4 млн. рублей, в том числе, в качестве компенсации морального вреда — более 1 млн. рублей», уточнили в Управлении.

Ранее «Наш Город» писал, что апрельский концерт певицы в рамках гастролей по всей России в 2020 году был отменён. Организаторы объявили, что даты концертов с теми же билетами будут озвучены позже, но информации так и не поступило. Ещё через год Роспотребнадзор собрал коллективный иск от 70 тюменцев.

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#Новости#Роспотребнадзор#Иск#Концерты#Общество#Тюмень#Дарья Гасникова
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