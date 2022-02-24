В Тюмени прошла антивоенная акция, задержаны несколько десятков человек

Несколько десятков человек вышли на несанкционированную антивоенную акцию против начала войны с Украиной. Полиция сразу же начала задержания. После этого протестующие прошли по улице Республики и были блокированы. Задержанных отвезли в отделение полиции № 4, всем им грозит административное наказание и штрафы. Среди задержанных главный редактор сайта «Наш город» Максим Карпиков, он вел репортаж.