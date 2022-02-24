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В Тюмени прошла антивоенная акция, задержаны несколько десятков человек

24 февраля 2022, 15:59

В Тюмени прошла антивоенная акция, задержаны несколько десятков человек

Вечером на Центральной площади собралось несколько десятков человек. Они протестовали против начала войны с Украиной. Тюменцы прошли по улице Республики и кричали «Нет войне!». На улице Профсоюзной они были блокированы полицией и были задержаны. Среди задержанных главный редактор Максим Карпиков.

Несколько десятков человек вышли на несанкционированную антивоенную акцию против начала войны с Украиной. Полиция сразу же начала задержания. После этого протестующие прошли по улице Республики и были блокированы. Задержанных отвезли в отделение полиции № 4, всем им грозит административное наказание и штрафы. Среди задержанных главный редактор сайта «Наш город» Максим Карпиков, он вел репортаж.

Напомним, что сегодня утром Путин объявил о спецоперации в Украине. Финансовый рынок страны сегодня обрушился почти на 50%, снизилась стоимость рубля к доллару. В Минобороны РФ заявили, что удары направлены на военную инфраструктуру Украины.

#Новости#Александр Мязин#Политика#Видео
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