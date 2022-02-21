Портфель привлеченных средств ВТБ в Тюменской области превысил 330 млрд рублей

В 2021 году исторически высоких показателей достиг рынок розничного кредитования. За год тюменцы оформили в ВТБ кредиты на 45,8 млрд рублей, что на 68% больше, чем годом ранее. В том числе рекордные 22 млрд рублей составили выдачи ипотеки – в 1,5 раза больше, чем в 2020 году. Жилищные условия вместе с ВТБ улучшили более 8,2 тыс. тюменских семей. Кроме того, клиенты ВТБ в регионе получили кредиты наличными на 21,8 млрд рублей (+98% год к году) и автокредиты на 1,9 млрд рублей (+13%).