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Певица Слава в Тюмени прогулялась по бульвару и пожаловалась на организацию концерта

20 февраля 03:46
Фото: instagram.com/nastya_slava/
В субботу в ДК «Нефтяник» был концерт Славы, перед этим певица со своей группой прогулялась по центру города, выложила сториз в Instagram, и, кажется, в Тюмени ей понравилось.
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Тюмень

Поп-певица, которую признали за шлягер «Одиночество» — так представляли Анастасию Сланевскую в тюменских рекламных проспектах. Она прибыла в Тюмень за много часов до концерта и воспользовалась возможностью прогуляться в центре.

Побывала на бульваре, где ее внимание привлекли красивые часы на колесе обозрения, сфотографировалась с пингвинами у цирка, а потом — у тумбы со своей афишей.

Вечером, прямо перед концертом, певица уже в сценическом образе выпустила короткое видео, в котором переживала, что концерт начинается с опозданием.

«Я никогда не опаздываю, тут уже пять минут, и что-то с экраном»,сказала она.

Позднее она выложила пост, в котором отметила, что сегодня все пошло не так: с экраном, с костюмами, сценой. Но сказала спасибо Тюмени за то, что поняли, приняли и так благодарили.

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