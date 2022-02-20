Певица Слава в Тюмени прогулялась по бульвару и пожаловалась на организацию концерта

Поп-певица, которую признали за шлягер «Одиночество» — так представляли Анастасию Сланевскую в тюменских рекламных проспектах. Она прибыла в Тюмень за много часов до концерта и воспользовалась возможностью прогуляться в центре.
Побывала на бульваре, где ее внимание привлекли красивые часы на колесе обозрения, сфотографировалась с пингвинами у цирка, а потом — у тумбы со своей афишей.
Вечером, прямо перед концертом, певица уже в сценическом образе выпустила короткое видео, в котором переживала, что концерт начинается с опозданием.
«Я никогда не опаздываю, тут уже пять минут, и что-то с экраном»,сказала она.
Позднее она выложила пост, в котором отметила, что сегодня все пошло не так: с экраном, с костюмами, сценой. Но сказала спасибо Тюмени за то, что поняли, приняли и так благодарили.