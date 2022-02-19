В Тобольске добавили бригаду скорой помощи из-за шквала звонков

По сообщению пресс-службы ОКБ № 3, вместе с наращиванием количества бригад обустроили дополнительное место для оператора горячей линии.
В тобольской больнице подсчитали, как сильно увеличилось число вызовов в сравнении с допандемийным периодом. За 2019 год жители звонили 46 тысяч раз, по итогам 2021 года позвонили 58 тысяч раз. То есть увеличили звонки на 26%.
Интересно, что количество обращений за экстренной помощью не изменилось, зато в «неотложку» теперь обращаются на три тысячи человек больше: с 17 тысяч число вызовов выросло до 20 тысяч.
При этом половина подобных обращений была перенаправлена диспетчерами, рост по данному критерию за два года составил 300%.
Напомним, что в тюменском регионе власти приняли решение ограничить прием узких специалистов в поликлиниках на фоне роста обращений с симптомами острой вирусной инфекции. Также для жителей были открыты кабинеты вне стен медицинских учреждений. В учебных заведениях были организованы фильтры для больных с ОРВИ. В том числе, в областном центре работали 11 фильтров и 4 в Тобольске. По одному кабинету в Тюменском районе, в посёлке Голышманово, в Заводоуковске, в селе Вагай и в городе Ишиме.
Одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».