В Тобольске добавили бригаду скорой помощи из-за шквала звонков

Напомним, что в тюменском регионе власти приняли решение ограничить прием узких специалистов в поликлиниках на фоне роста обращений с симптомами острой вирусной инфекции. Также для жителей были открыты кабинеты вне стен медицинских учреждений. В учебных заведениях были организованы фильтры для больных с ОРВИ. В том числе, в областном центре работали 11 фильтров и 4 в Тобольске. По одному кабинету в Тюменском районе, в посёлке Голышманово, в Заводоуковске, в селе Вагай и в городе Ишиме.