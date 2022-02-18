ВТБ: тюменцы вложили в индивидуальные инвестиционные счета более 1 млрд рублей

«Невысокие ставки по депозитам в течение большей части прошлого года во многом обусловили активный рост интереса к инвестициям, - отмечает управляющий ВТБ в Тюменской области Евгений Федосов. – Мы фиксировали не только увеличение спроса на ИИС, но и в целом повышенное внимание к фондовому рынку. Всего за 2021 год наши клиенты в Тюменской области (без учета ХМАО и ЯНАО) открыли около 8,5 тыс. новых брокерских счетов всех видов.А совокупный объем средств на брокерском обслуживании вырос более чем на 3,5 млрд рублей. Повышение ставок по вкладам во втором полугодии вернуло классическим депозитам статус драйвера роста портфеля привлеченных средств, однако спрос на инвестиционные продукты при этом не уменьшился. Начать инвестировать сегодня легко в том числе благодаря цифровым сервисам – так, пользователям мобильного приложения ВТБ Мои Инвестиции доступны более 10 тысяч финансовых инструментов».