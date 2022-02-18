В Тюмени прямо на дороге загорелась «Газель»

Сегодня, 18 февраля, в областном центре прямо на проезжей части Салаирского тракта рядом с Казарово загорелась «Газель», водитель которой, судя по рекламе, занимается перевозками грузов. В связи с перекрытием одной полосы машинам приходилось объезжать препятствие по встречной, поэтому там образовался дорожный затор.

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