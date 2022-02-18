В Тюмени прямо на дороге загорелась «Газель»

Возгорание в автомобиле началось под капотом. На тушение огня ушли несколько огнетушителей. На месте работали спасатели. Со стихией справились довольно быстро. Целостность грузовика оценить сложно — судя по всему, большая часть повреждений внутри машины.
«В пресс-службу МЧС информация о горящей „Газели“ не поступала»,сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.
Очевидцы рассказали, что по Салаирскому тракту в сторону посёлка Казарово образовалась дорожная пробка. Движение замедлено начиная от улицы Тимуровцев до пересечения с улицей Алексеева.