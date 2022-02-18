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В Тюмени прямо на дороге загорелась «Газель»

18 февраля 09:11
Фото: «НашГород»
В Тюмени прямо на дороге загорелась «Газель»
Сегодня, 18 февраля, в областном центре прямо на проезжей части Салаирского тракта рядом с Казарово загорелась «Газель», водитель которой, судя по рекламе, занимается перевозками грузов. В связи с перекрытием одной полосы машинам приходилось объезжать препятствие по встречной, поэтому там образовался дорожный затор.
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Тюмень

Возгорание в автомобиле началось под капотом. На тушение огня ушли несколько огнетушителей. На месте работали спасатели. Со стихией справились довольно быстро. Целостность грузовика оценить сложно — судя по всему, большая часть повреждений внутри машины.

Фото: «НашГород»

«В пресс-службу МЧС информация о горящей „Газели“ не поступала»,сообщили «Нашему Городу» в ведомстве.

Фото: «НашГород»

Очевидцы рассказали, что по Салаирскому тракту в сторону посёлка Казарово образовалась дорожная пробка. Движение замедлено начиная от улицы Тимуровцев до пересечения с улицей Алексеева.

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