Пенсионера в Тюменской области отправили на 2 года в колонию за смерть жены в ДТП

Из-за того, что супруга 59-летнего пенсионера скончалась после ДТП, виновником которого он был, Ялуторовский районный суд признал его виновным в грубом нарушении ПДД и отправил его на 2 года в колонию-поселение. Также мужчину лишили водительских прав на 2,5 года, сообщили в объединённой пресс-службе судов.

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