Пенсионера в Тюменской области отправили на 2 года в колонию за смерть жены в ДТП

Весной прошлого года обвиняемый ехал по трассе из Шадринска в Ялуторовск, на 170 километре которой проходили дорожные работы и был установлен соответствующий знак. Однако, мужчина не сбавил скорость и, чтобы предотвратить столкновение со стоящим впереди автомобилем, резко ушёл вправо и оказался в кювете.
«В результате ДТП супруга водителя была госпитализирована в медучреждение Тюмени с множественными травмами. Позже пострадавшую доставили в Сургут, где она и умерла спустя два месяца. Эксперты установили, что женщина скончалась от травм, полученных при аварии», следует из материалов дела.
Виновник смертельного происшествия передал дочери жены 120 тысяч рублей на похороны. Также, чтобы оплатить часть моральной компенсации, он отказался от доли в наследовании дома погибшей супруги, стоимость которого составляет 4 млн рублей.