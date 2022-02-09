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Тюменец передан суду за ложный донос на самого себя

9 февраля 05:57
Фото: 1Mi
Тюменец обвиняется в ложном доносе. Он пришел в полицию с рассказом о том, что у него, грозя ему острым предметом, украли телефон. Позже выяснилось, что мужчина выдумал разбойное нападение, которому якобы подвергся. На самом деле, он просто выронил телефон около дома. Ему грозит штраф, сообщают в прокуратуре региона.
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Суд

В ночь с 7 на 8 декабря 2021 года в дежурную часть одного из отделов тюменской полиции обратился подвыпивший горожанин с заявлением о разбойном нападении. По его словам, неизвестный угрожал ему колющим предметом и отобрал сотовый телефон.

Сотрудники полиции искали преступника почти сутки. Но оказалось, что телефон нетрезвый мужчина потерял сам накануне вечером во время прогулки у дома. А историю с нападением он выдумал по дороге в отдел полиции, чтобы быстрее найти пропавшее имущество.

Обвиняемый вину признал. Материалы дела переданы в суд для рассмотрения по существу.

Мужчине грозит штраф до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, принудительные работы на срок до 3 лет или лишение свободы на тот же срок.

#Новости#Тюменцы#Заведомо ложный донос#Суд#Прокуратура#Ангелина Крестьянникова#Происшествия
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