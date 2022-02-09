Тюменец передан суду за ложный донос на самого себя

Тюменец обвиняется в ложном доносе. Он пришел в полицию с рассказом о том, что у него, грозя ему острым предметом, украли телефон. Позже выяснилось, что мужчина выдумал разбойное нападение, которому якобы подвергся. На самом деле, он просто выронил телефон около дома. Ему грозит штраф, сообщают в прокуратуре региона.

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