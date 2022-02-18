Движение на трассе Екатеринбург—Тюмень перекроют для установки перехода

В пресс-службе учреждения просят водителей отнестись с понимаем к определенным неудобствам и планировать свои маршруты с учетом этой информации.
Также сообщается, что граждане могут узнать о состоянии проезда, а также сообщить о внештатной ситуации на федеральных трассах УрФО по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралправтодора: 8-800-200-63-06.
Ранее «Наш город» писал, что 23 февраля перекроют движение на улице Береговой в связи с массовым праздничным мероприятием «Спецоперация Лёд».