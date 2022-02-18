Движение на трассе Екатеринбург—Тюмень перекроют для установки перехода

На автодороге Екатеринбург—Тюмень ночью 19 февраля с 00:00 до 00:40 перекроют движение в связи с установкой надземного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправтодора.

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