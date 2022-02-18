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Движение на трассе Екатеринбург—Тюмень перекроют для установки перехода

18 февраля 09:44
Фото: 1Mi
На автодороге Екатеринбург—Тюмень ночью 19 февраля с 00:00 до 00:40 перекроют движение в связи с установкой надземного пешеходного перехода. Проезд будет перекрыт в оба направления. Об этом сообщает пресс-служба Уралуправтодора.
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Тюмень

В пресс-службе учреждения просят водителей отнестись с понимаем к определенным неудобствам и планировать свои маршруты с учетом этой информации.

Также сообщается, что граждане могут узнать о состоянии проезда, а также сообщить о внештатной ситуации на федеральных трассах УрФО по круглосуточному телефону Дежурно-диспетчерской службы Уралправтодора: 8-800-200-63-06.

Ранее «Наш город» писал, что 23 февраля перекроют движение на улице Береговой в связи с массовым праздничным мероприятием «Спецоперация Лёд».

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