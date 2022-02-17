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В Тюмени на Червишевском кладбище машина сбила 64-летнюю пенсионерку

17 февраля 12:16
Фото: Тюменское Время
В Тюмени в ДТП пострадала 64-летнияя пенсионерка. Её сбила машина на территории Червишевского кладбища. На место инцидента прибыли сотрудники ГИБДД, в момент инцидента автомобиль Hyundai двигался задним ходом. У женщины травма конечности — об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе областного депздрава.
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Тюмень

Инцидент случился 16 февраля в два часа дня.

Тюменку после осмотра и оказания ей первой помощи на месте госпитализировали в ОКБ №2. В настоящее время ее лечат в травматологическом отделении - у пенсионерки диагностирован перелом плеча.

Ранее «Наш город» писал о дорожной аварии на объездной в районе ТЭЦ, в которой пострадали четверо взрослых пассажиров Nissan Almera и четырехмесячный ребенок — в их автомобиль въехал большегруз Scania. Инцидент случился 15 февраля. Трем из пострадавших оказали необходимую помощь в условиях приемного отделения ОКБ № 2 по поводу головных болей и болей в местах ушибов, один из них отказался от транспортировки в стационар. В настоящее время отпущены домой, рассказали «Нашему городу» в пресс-службе депздрава.

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#Новости#Тюмень#ДТП#Жертвы ДТП#Александр Мязин#Происшествия
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