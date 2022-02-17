В Тюмени на Червишевском кладбище машина сбила 64-летнюю пенсионерку

Ранее «Наш город» писал о дорожной аварии на объездной в районе ТЭЦ, в которой пострадали четверо взрослых пассажиров Nissan Almera и четырехмесячный ребенок — в их автомобиль въехал большегруз Scania. Инцидент случился 15 февраля. Трем из пострадавших оказали необходимую помощь в условиях приемного отделения ОКБ № 2 по поводу головных болей и болей в местах ушибов, один из них отказался от транспортировки в стационар. В настоящее время отпущены домой, рассказали «Нашему городу» в пресс-службе депздрава.