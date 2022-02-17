Депутат Тюменской областной думы отсудил у должника 4 млн рублей за аренду помещения

Из материалов дела следует, что ИП Баранчук Ю.А. заключил договор аренды 9 декабря 2018 года с организацией ООО «Союзтрансгаз».
За пользование нежилыми помещениями, расположенными по адресу Гилевская роща, 4, компания ежемесячно обязалась платить от 600 до 900 тысяч рублей.
Договор аренды заключался на срок с 9 декабря по 31 августа 2018 года. Потом его возобновили на тех же условиях из-за отсутствия возражений.
Однако 30 июня 2020 года договор расторгли. Согласно расчетам ИП, задолженность ООО «Союзтрансгаз» по арендной плате составила 4,5 млн рублей за период с января по июнь 2019 года включительно.
Иск на эту сумму и подал тюменский депутат, размер запрошенной неустойки составил 1,2 млн рублей.
В результате суд удовлетворил иск частично.
«Взыскать с ООО „Союзтрансгаз“ в пользу индивидуального предпринимателя Баранчука Юрия Александровича сумму основного долга в размере 4 541 853 рубля 93 копейки, неустойку в сумме 1 208 975 рублей 84 копейки, судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 51 743 рубля», говорится в решении Арбитражного суда Тюменской области.
Представители ответчика не явились на судебное заседание.
Компания ООО «Союзтрансгаз» зарегистрирована в 2015 году, занимается производством строительных металлических конструкций, изделий и их частей. Чистая прибыль организации за 2020 год составила всего 255 тысяч рублей. Генеральным директором компании является Иван Мурга.
Ранее «Наш город» писал, что Баранчук через суд добился выплаты 505 тысяч рублей от бывшего арендатора — компании «Альтаир 99», а также выплаты неустойки в 60 тысяч и оплаты госпошлины в 19 тысяч рублей.