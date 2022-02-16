В Тюмени жилой дом на Карла Маркса признали аварийным. Его скоро снесут

Известно, что пятиэтажке 52 года, в 2017 году ее хотели реконструировать. Сотрудники УК провели ремонт систем отопления, водоснабжения, проверили кровлю, выполнили работы по благоустройству.
«Вчера во время беседы с жителями дома, которые пришли на заседание межведомственной комиссии, им были представлены результаты обследования и сведения о состоянии конструктивных элементов»сказал Семён Тегенцев.
Специалисты постановили, что дом является аварийным, комиссия приняла решение о сносе постройки.
Ранее «Наш город» писал, что по фактам нарушений на УК, в чьем ведении находился этот пятиэтажный дом, возбуждено административное дело.