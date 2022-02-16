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В Тюмени жилой дом на Карла Маркса признали аварийным. Его скоро снесут

16 февраля 15:40
Фото: «Тюмень – наш дом»
В Тюмени комиссия признала дом на Карла Маркса, 121 аварийным и подлежащим сносу, сообщают в администрации города. Решение было принято 15 февраля. В рамках рабочего визита строение посетил заместитель главы областной столицы Семён Тегенцев.

Известно, что пятиэтажке 52 года, в 2017 году ее хотели реконструировать. Сотрудники УК провели ремонт систем отопления, водоснабжения, проверили кровлю, выполнили работы по благоустройству.

«Вчера во время беседы с жителями дома, которые пришли на заседание межведомственной комиссии, им были представлены результаты обследования и сведения о состоянии конструктивных элементов»сказал Семён Тегенцев.

Специалисты постановили, что дом является аварийным, комиссия приняла решение о сносе постройки.

За неудовлетворительное содержание дома на К.Маркса в Тюмени на УК возбуждено дело
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Ранее «Наш город» писал, что по фактам нарушений на УК, в чьем ведении находился этот пятиэтажный дом, возбуждено административное дело.

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#Новости#Александр Мязин#Общество
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