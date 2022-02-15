За неудовлетворительное содержание дома на К.Маркса в Тюмени на УК возбуждено дело

В ходе проверки инспектор выявил повреждения, которые должна была устранить компания — дефекты внутри здания, отсутствие уборки и стёкол на общем балконе первого этажа, а также наличие плесени и трещин. И те, что в обязанности УК не входят — нарушение кирпичной кладки снаружи и отсутствие системы вентиляции. Температура в доме соответствует норме. Остекление первого этажа и система горячего водоснабжения были восстановлены.