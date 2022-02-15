За неудовлетворительное содержание дома на К.Маркса в Тюмени на УК возбуждено дело

Юные жильцы рассказали, что в общих душевых стоит ужасный запах, а вентиляция отсутствует совсем. В 2017 году здание было признано аварийным и подлежащим капитальному ремонту. В администрации рассказали, что дому много раз вредили вандалы.
В ходе проверки инспектор выявил повреждения, которые должна была устранить компания — дефекты внутри здания, отсутствие уборки и стёкол на общем балконе первого этажа, а также наличие плесени и трещин. И те, что в обязанности УК не входят — нарушение кирпичной кладки снаружи и отсутствие системы вентиляции. Температура в доме соответствует норме. Остекление первого этажа и система горячего водоснабжения были восстановлены.
«За допущенные нарушения на УК возбуждено дело по статье 14.1.3.2 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований»,пояснили в ГЖИ.
За подобные нарушения управляющая организация может получить максимальный штраф в размере до 300 тысяч рублей.
На запрос «Нашего Города» в приёмной депутата Екатерины Вешкурцевой ответили, что в адрес народного избранника от жителей вышеуказанного дома в октябре прошлого года поступало всего одно обращение, которые было отработано.