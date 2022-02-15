В Тюмени вечером на Пермякова возникла большая пробка из-за двух аварий

О пострадавших не сообщается, но движение затруднено в обоих направлениях. Стоит отметить, что к этому времени большая часть дорог в городе уже свободна, в час пик пробки в областной столице не превысили 5 баллов. При выезде из города затруднения возникают только на Червишевском тракте.