В Тюмени вечером на Пермякова возникла большая пробка из-за двух аварий

О пострадавших не сообщается, но движение затруднено в обоих направлениях. Стоит отметить, что к этому времени большая часть дорог в городе уже свободна, в час пик пробки в областной столице не превысили 5 баллов. При выезде из города затруднения возникают только на Червишевском тракте.
С конца января в областной столице отмечается снижение трафика автомобилей (пробки не превышают 6 баллов). Это связанно с эпидемией COVID.
Ранее «Наш город» сообщил, что 15 февраля на объездной дороге произошла авария с участием грузовика «Scania» и легкового автомобиля «Nissan Almera». Пострадали пять человек, все кто находился в легковушке.