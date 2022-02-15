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В Тюмени вечером на Пермякова возникла большая пробка из-за двух аварий

15 февраля 13:54
Фото: 2ГИС
В Тюмени 15 февраля к 18:40 на улице Пермякова возникла большая пробка на 1,5 километра. Вечером здесь произошло две аварии, сообщает 2ГИС.

О пострадавших не сообщается, но движение затруднено в обоих направлениях. Стоит отметить, что к этому времени большая часть дорог в городе уже свободна, в час пик пробки в областной столице не превысили 5 баллов. При выезде из города затруднения возникают только на Червишевском тракте.

С конца января в областной столице отмечается снижение трафика автомобилей (пробки не превышают 6 баллов). Это связанно с эпидемией COVID.

Ранее «Наш город» сообщил, что 15 февраля на объездной дороге произошла авария с участием грузовика «Scania» и легкового автомобиля «Nissan Almera». Пострадали пять человек, все кто находился в легковушке.

Четверо взрослых и 4-месячный ребёнок пострадали в ДТП с фурой на тюменской объездной
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#Новости#Александр Мязин#Происшествия
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