nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Четверо взрослых и 4-месячный ребёнок пострадали в ДТП с фурой на тюменской объездной

15 февраля 08:00
Фото: ГИБДД Тюменской области
Четверо взрослых и ребёнок пострадали в ДТП с фурой на тюменской объездной
Сегодня, 15 февраля, в областном центре на тюменской объездной около перекрёстка с улицей Теплотехников в районе ТЭЦ произошло жёсткое дорожно-транспортное происшествие с фурой, в результате которого пострадали четыре взрослых и один ребёнок, сообщили «Нашему Городу» в региональной Госавтоинспекции.
Сюжет
Тюмень

На этом участке столкнулись большегруз «Scania» и легковой автомобиль марки «Nissan Almera». Предварительно автоинспекторы выяснили, что 48-летний водитель фуры не успел затормозить и въехал в «Nissan». Стаж вождения мужчины составляет 27 лет.

Фото: ГИБДД Тюменской области

«В ДТП пострадали 33-летняя женщина, находившаяся на переднем сидении авто, 4-месячный ребёнок, которого она держала на руках, и 36-летний мужчина. Все они были госпитализированы. Также была травмирована 56-летняя автомобилистка за рулём легковушки. Она пояснила, что везла семью знакомых домой, а детского кресла в машине не было, потому мать взяла малыша к себе»,сообщили «Нашему Городу» в Управлении.

Фото: ГИБДД Тюменской области

Полицейские продолжают выяснять подробности дорожной аварии. «Наш Город» направил запрос в областной депздрав, чтобы узнать о состоянии всех пострадавших.

Материалы по теме
В Тюмени на объездной дороге автомобиль упал с эвакуатораВ Тюмени на объездной дороге развернуло внедорожник«Проклятое место»: на объездной в Тюмени машина снова врезалась в ограждение
#Новости#ДТП#Происшествия#Тюмень#Дарья Гасникова
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25