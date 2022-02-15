Четверо взрослых и 4-месячный ребёнок пострадали в ДТП с фурой на тюменской объездной

«В ДТП пострадали 33-летняя женщина, находившаяся на переднем сидении авто, 4-месячный ребёнок, которого она держала на руках, и 36-летний мужчина. Все они были госпитализированы. Также была травмирована 56-летняя автомобилистка за рулём легковушки. Она пояснила, что везла семью знакомых домой, а детского кресла в машине не было, потому мать взяла малыша к себе»,сообщили «Нашему Городу» в Управлении.