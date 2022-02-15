После вспышки птичьего гриппа птицефабрика в Тюмени начала закупку молодняка

Судя по документации, опубликованной на сайте госзакупок, одна из крупнейших тюменских птицефабрик, которая в конце прошлого года пострадала от вспышки птичьего гриппа, начала закупку инкубационных яиц и цыплят. На восстановление производства готовы потратить почти 42 млн рублей.

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