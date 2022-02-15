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После вспышки птичьего гриппа птицефабрика в Тюмени начала закупку молодняка

15 февраля 08:55
Фото: 1Mi
После вспышки птичьего гриппа птицефабрика в Тюмени начала закупку молодняк
Судя по документации, опубликованной на сайте госзакупок, одна из крупнейших тюменских птицефабрик, которая в конце прошлого года пострадала от вспышки птичьего гриппа, начала закупку инкубационных яиц и цыплят. На восстановление производства готовы потратить почти 42 млн рублей.

Продукция будет приобретена у двух поставщиков: агрофирмы «Восток» в Волгоградской области и племенного репродуктора «Свердловский» в Свердловском регионе.

«Суточный молодняк кур и инкубационное яйцо обойдутся закупщику в 27,6 млн рублей. Ещё 14,3 млн рублей пойдут на 27 700 голов племенной родительский молодняк, возраст которого не старше 77 дней»,следует из документации.

Ранее «Наш Город» писал, что осенью 2021 года в связи с очагом птичьего гриппа, возникшем на птицефабрике «Боровской», пришлось ликвидировать более 4 млн кур-несушек и соответствующей продукции. В течение нескольких месяцев тюменцы жаловались на запах гари и дымку.

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#Новости#Общество#Госзакупки#Тюмень#Дарья Гасникова
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