После вспышки птичьего гриппа птицефабрика в Тюмени начала закупку молодняка

Продукция будет приобретена у двух поставщиков: агрофирмы «Восток» в Волгоградской области и племенного репродуктора «Свердловский» в Свердловском регионе.
«Суточный молодняк кур и инкубационное яйцо обойдутся закупщику в 27,6 млн рублей. Ещё 14,3 млн рублей пойдут на 27 700 голов племенной родительский молодняк, возраст которого не старше 77 дней»,следует из документации.
Ранее «Наш Город» писал, что осенью 2021 года в связи с очагом птичьего гриппа, возникшем на птицефабрике «Боровской», пришлось ликвидировать более 4 млн кур-несушек и соответствующей продукции. В течение нескольких месяцев тюменцы жаловались на запах гари и дымку.