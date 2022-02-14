Жители сел Тюменской области могут получить консультацию врача через телемедицину

Фахиля Головина, заведующая ФАП в деревне Муллаши, фельдшер ГБУЗ ТО ОБ № 19 рассказывает, что за теперь за один прием пациент может пройти обследование и услышать мнение нескольких врачей. Например, если человек обращается с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ему нужно сделать кардиограмму, то современный прибор сам снимет показания и через интернет передаст в единую систему учреждения здравоохранения. Все данные получит врач одной из городских больниц, даст рекомендации фельдшеру и назначит лечение. Но если ситуация со здоровьем окажется серьезнее, тогда будет вызвана скорая помощь и больного доставят в Винзилинскую поликлинику или областную больницу.