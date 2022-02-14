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Жители сел Тюменской области могут получить консультацию врача через телемедицину

14 февраля 04:44
Фото: Скриншот с видеорепортажа ГТРК "Регион-Тюмень"
В селе Муллаши Тюменской области пациенты могут за один прием получить консультацию врача и других медработников благодаря телемедицине. Об этом рассказали в сюжете регионального ТВ.

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» фельдшерско-акушерские пункты и другие социальные объекты в отдаленных уголках Тюменской области подключаются к высокоскоростному интернету. Теперь жителям отдаленный деревень не придется ехать в областной центр, терять драгоценное время и нервы, потому что медицинскую помощь они могут получить на месте благодаря телемедицине.

Фахиля Головина, заведующая ФАП в деревне Муллаши, фельдшер ГБУЗ ТО ОБ № 19 рассказывает, что за теперь за один прием пациент может пройти обследование и услышать мнение нескольких врачей. Например, если человек обращается с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ему нужно сделать кардиограмму, то современный прибор сам снимет показания и через интернет передаст в единую систему учреждения здравоохранения. Все данные получит врач одной из городских больниц, даст рекомендации фельдшеру и назначит лечение. Но если ситуация со здоровьем окажется серьезнее, тогда будет вызвана скорая помощь и больного доставят в Винзилинскую поликлинику или областную больницу.

Всего за три года в Тюменской области к высокоскоростному интернету подключили 523 населённых пункта, это 1134 социально-значимых объекта.

Одна из жительниц Тюмени в комментариях под видео в социальной сети «Одноклассники» даже захотела побывать в этом ФАПе, так как, по ее словам, в городе ей приходиться очень долго ждать очереди к терапевту.

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#Новости#Тюменская область#Медицина#Врачи#Ульяна Тращакова#Политика
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