Жители сел Тюменской области могут получить консультацию врача через телемедицину

В рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» фельдшерско-акушерские пункты и другие социальные объекты в отдаленных уголках Тюменской области подключаются к высокоскоростному интернету. Теперь жителям отдаленный деревень не придется ехать в областной центр, терять драгоценное время и нервы, потому что медицинскую помощь они могут получить на месте благодаря телемедицине.
Фахиля Головина, заведующая ФАП в деревне Муллаши, фельдшер ГБУЗ ТО ОБ № 19 рассказывает, что за теперь за один прием пациент может пройти обследование и услышать мнение нескольких врачей. Например, если человек обращается с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и ему нужно сделать кардиограмму, то современный прибор сам снимет показания и через интернет передаст в единую систему учреждения здравоохранения. Все данные получит врач одной из городских больниц, даст рекомендации фельдшеру и назначит лечение. Но если ситуация со здоровьем окажется серьезнее, тогда будет вызвана скорая помощь и больного доставят в Винзилинскую поликлинику или областную больницу.
Всего за три года в Тюменской области к высокоскоростному интернету подключили 523 населённых пункта, это 1134 социально-значимых объекта.
Одна из жительниц Тюмени в комментариях под видео в социальной сети «Одноклассники» даже захотела побывать в этом ФАПе, так как, по ее словам, в городе ей приходиться очень долго ждать очереди к терапевту.