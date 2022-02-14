В Роспотребнадзоре разработали детектор, выявляющий COVID-19 на ранней стадии

Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала (увеличения числа копий НК фрагмента вирусного генома), другие, белки CRISPR/Cas, ответственны за распознавание последовательности мишени (т.е. фрагмента генома SARS-CoV-2)сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора