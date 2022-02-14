В Роспотребнадзоре разработали детектор, выявляющий COVID-19 на ранней стадии

Отмечается, что в период пандемии чувствительность теста и оперативность при получении результата является ключевыми характеристиками диагностических систем.
Изобретение ученых относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств.
Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала (увеличения числа копий НК фрагмента вирусного генома), другие, белки CRISPR/Cas, ответственны за распознавание последовательности мишени (т.е. фрагмента генома SARS-CoV-2)сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора
По словам одного из разработчиков, созданная технология может стать основой для быстрого проведения диагностики на коронавирусную инфекцию прямо у постели заболевшего.
В перспективе детектор может быть использован для разработки новых тест-систем.
Ранее «Наш город» рассказал, что с 21 февраля тюменцы смогут получить QR-коды по уровню антител.