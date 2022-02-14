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В Роспотребнадзоре разработали детектор, выявляющий COVID-19 на ранней стадии

14 февраля 07:31
Фото: 1Mi
Специалисты Центрального НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса, который сможет обнаружить опасное заболевание на ранней стадии. Об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Тюменской области.

Отмечается, что в период пандемии чувствительность теста и оперативность при получении результата является ключевыми характеристиками диагностических систем.

Изобретение ученых относится к сфере генной инженерии и биотехнологии и основано на применении новых средств.

Разработанная технология представляет собой комплекс белков, одни из которых отвечают за амплификацию материала (увеличения числа копий НК фрагмента вирусного генома), другие, белки CRISPR/Cas, ответственны за распознавание последовательности мишени (т.е. фрагмента генома SARS-CoV-2)сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора

По словам одного из разработчиков, созданная технология может стать основой для быстрого проведения диагностики на коронавирусную инфекцию прямо у постели заболевшего.

В перспективе детектор может быть использован для разработки новых тест-систем.

Ранее «Наш город» рассказал, что с 21 февраля тюменцы смогут получить QR-коды по уровню антител.

#Новости#Наука#Коронавирус#Сергей Антонов#Общество
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