Участники ДТП на Алебашевской в Тюмени ищут свидетелей аварии

В тюменских группах в социальных сетях появилось сообщение от участников громкого ДТП на улице Алебашевской в Тюмени, когда легковое авто Chevrolet от столкновения с BMW врезалось в опору освещения, а затем перевернулось в сугроб и было разрушено.

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