Участники ДТП на Алебашевской в Тюмени ищут свидетелей аварии

Пользовательница ВКонтакте с именем Татьяна В. опубликовала просьбу откликнуться тех, кто мог видеть момент аварии на Профсоюзной, 1. Указано точнее время аварии — 23:50 в субботу 12 февраля возле торгового центра «Окей».
«Любая ваша информация может сильно помочь в выяснении истиной причины ДТП», написала женщина.
В беседе с корреспондентом «Нашего города» она сказала, что представляет одну из сторон ДТП и хочет установить объективную картину аварии.
В тот вечер, напомним, в результате столкновения двух легковушек Chevrolet слетела с трассы и скатилась в кювет, кузов получил значительные повреждения. По информации ГИБДД, 20-летний водитель и его пассажир отделались ушибами. Второй участник аварии — седан BMW остался на дороге, на кадрах были видны повреждения заднего бампера.
По предварительной версии ГИБДД причиной аварии стало то, что одна из машин не уступила дорогу второй.