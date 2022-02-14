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Участники ДТП на Алебашевской в Тюмени ищут свидетелей аварии

13 февраля 22:00
Фото: Nashgorod.ru
В тюменских группах в социальных сетях появилось сообщение от участников громкого ДТП на улице Алебашевской в Тюмени, когда легковое авто Chevrolet от столкновения с BMW врезалось в опору освещения, а затем перевернулось в сугроб и было разрушено.
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Тюмень

Пользовательница ВКонтакте с именем Татьяна В. опубликовала просьбу откликнуться тех, кто мог видеть момент аварии на Профсоюзной, 1. Указано точнее время аварии — 23:50 в субботу 12 февраля возле торгового центра «Окей».

«Любая ваша информация может сильно помочь в выяснении истиной причины ДТП», написала женщина.

В беседе с корреспондентом «Нашего города» она сказала, что представляет одну из сторон ДТП и хочет установить объективную картину аварии.

В тот вечер, напомним, в результате столкновения двух легковушек Chevrolet слетела с трассы и скатилась в кювет, кузов получил значительные повреждения. По информации ГИБДД, 20-летний водитель и его пассажир отделались ушибами. Второй участник аварии — седан BMW остался на дороге, на кадрах были видны повреждения заднего бампера.

По предварительной версии ГИБДД причиной аварии стало то, что одна из машин не уступила дорогу второй.

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