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Пандемия заставила тюменцев изучать инвестиции и психологию - книжный рынок меняется

14 февраля 09:21
Фото: 1Mi
Пандемия повлияла на книжный рынок России, не обошло стороной и Тюменскую область. В первый локдаун в 2020 году люди стали больше читать, но вырос спрос на книги в электронном формате. Выяснили, какие изменения произошли на тюменском книжном рынке за пандемию.
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Тюмень
Фото: скриншот видеосюжета РБК+

С началом пандемии россияне начали чаще обращаться к книгам — искать информацию или просто скрасить свободное время. На сегодняшний день книги читают 70% жителей страны, хотя пару лет назад этот показатель был на четверть ниже.

Жители Тюменской области, приходя в книжные магазины, интересуются темами психологии, финансов, искусства общения. Например, местный книжный «Перспектива» предлагает горожанам приобрести книги о пробуждении интуиции, путеводитель по инвестициям, философии общения.

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Появился спрос и на литературу о кинематографе, других видах искусств. Тюменцы начали больше времени уделять своим хобби, в том числе и читать о них. Об этом говорит популярность книг об истории моды, балета, музыки. Читают и классическую литературу.

После снятия жестких ограничений книголюбы Тюмени собираются вместе и вспоминают книги советских и российских писателей. Например, участники местного литературного клуба регулярно проводят встречи.

«Прошла литературная викторина. Собравшиеся вспоминали по сюжету названия книг советских и российских писателей. Надо отметить, что уровень начитанности оказался крайне высок у каждого, кто был», — пояснили в тюменском литературном клубе.

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Несмотря на повысившийся спрос, в первой половине 2020 года книжный рынок по стране в целом начал разрушаться. Подробнее об этом рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России.

«В 20-м году рынок резко упал и достиг своего дна, самого настоящего. Ещё в апреле 20 года мы обратились в Правительство РФ о том, чтобы отрасль книгоиздания и продажи книжной продукции признали, как важную и пострадавшую от тех пандемийных процессов, и она вошла в этот перечень с соответствующими льготами»,уточнил Максим Фатеев.

Пандемия сказалась как на доходах тюменцев, так и на стоимости книг. Горожанам выгоднее скачать нужную книгу в интернете или попросить её на время у знакомых. Еще один вариант, которым пользуются местные жители — так называемые «книжные барахолки». За символическую цену люди продают книги из домашних библиотек.

Книги подорожали из-за цены на качественную бумагу, услуги типографий. Это же подтвердил Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.

«Производство качественной книжной бумаги упало в два с половиной раза, бумажные предприятия переходят на производство упаковки, это более выгодно. Наши зарубежные партнёры тоже испытываю в этом дефицит, по тем же самым причинам. Поэтому стоимость книги только за 21 год выросла до 40% именно из-за этого», сказал он.

Стоит отметить, что из-за пандемии тюменские школьники были вынуждены временно перейти на дистанционную форму обучения. Родители начали больше времени проводить со своими детьми, активнее участвовать в их образовательном процессе.

Это поспособствовало росту спроса на школьную литературу. В книжных магазинах Тюмени в число бестселлеров вошли книги с тестовыми заданиями по русскому языку, атласы, материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА.

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Обучающая литература и книги для детей с меньшей вероятностью уйдут в онлайн — малышам и школьникам важно держать книгу в руках, чувствовать бумагу, изучать иллюстрации. А литература для взрослых стремительно переходит в онлайн.

Электронные книги пока занимают только 10% книжного рынка по стране, но этот сегмент регулярно растет.

«По-разному эксперты оценивают, что он вырос порядка до 40% по сравнению с 19 годом. Люди читают в гаджетах, и это абсолютно нормально, и появилось очень много агрегаторов, очень много сайтов, на которых можно купить литературу»,подчеркнул Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.

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