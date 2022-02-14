Пандемия заставила тюменцев изучать инвестиции и психологию - книжный рынок меняется

«В 20-м году рынок резко упал и достиг своего дна, самого настоящего. Ещё в апреле 20 года мы обратились в Правительство РФ о том, чтобы отрасль книгоиздания и продажи книжной продукции признали, как важную и пострадавшую от тех пандемийных процессов, и она вошла в этот перечень с соответствующими льготами»,уточнил Максим Фатеев.