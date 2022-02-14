Пандемия заставила тюменцев изучать инвестиции и психологию - книжный рынок меняется

С началом пандемии россияне начали чаще обращаться к книгам — искать информацию или просто скрасить свободное время. На сегодняшний день книги читают 70% жителей страны, хотя пару лет назад этот показатель был на четверть ниже.
Жители Тюменской области, приходя в книжные магазины, интересуются темами психологии, финансов, искусства общения. Например, местный книжный «Перспектива» предлагает горожанам приобрести книги о пробуждении интуиции, путеводитель по инвестициям, философии общения.
Появился спрос и на литературу о кинематографе, других видах искусств. Тюменцы начали больше времени уделять своим хобби, в том числе и читать о них. Об этом говорит популярность книг об истории моды, балета, музыки. Читают и классическую литературу.
После снятия жестких ограничений книголюбы Тюмени собираются вместе и вспоминают книги советских и российских писателей. Например, участники местного литературного клуба регулярно проводят встречи.
«Прошла литературная викторина. Собравшиеся вспоминали по сюжету названия книг советских и российских писателей. Надо отметить, что уровень начитанности оказался крайне высок у каждого, кто был», — пояснили в тюменском литературном клубе.
Несмотря на повысившийся спрос, в первой половине 2020 года книжный рынок по стране в целом начал разрушаться. Подробнее об этом рассказал вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
«В 20-м году рынок резко упал и достиг своего дна, самого настоящего. Ещё в апреле 20 года мы обратились в Правительство РФ о том, чтобы отрасль книгоиздания и продажи книжной продукции признали, как важную и пострадавшую от тех пандемийных процессов, и она вошла в этот перечень с соответствующими льготами»,уточнил Максим Фатеев.
Пандемия сказалась как на доходах тюменцев, так и на стоимости книг. Горожанам выгоднее скачать нужную книгу в интернете или попросить её на время у знакомых. Еще один вариант, которым пользуются местные жители — так называемые «книжные барахолки». За символическую цену люди продают книги из домашних библиотек.
Книги подорожали из-за цены на качественную бумагу, услуги типографий. Это же подтвердил Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.
«Производство качественной книжной бумаги упало в два с половиной раза, бумажные предприятия переходят на производство упаковки, это более выгодно. Наши зарубежные партнёры тоже испытываю в этом дефицит, по тем же самым причинам. Поэтому стоимость книги только за 21 год выросла до 40% именно из-за этого», сказал он.
Стоит отметить, что из-за пандемии тюменские школьники были вынуждены временно перейти на дистанционную форму обучения. Родители начали больше времени проводить со своими детьми, активнее участвовать в их образовательном процессе.
Это поспособствовало росту спроса на школьную литературу. В книжных магазинах Тюмени в число бестселлеров вошли книги с тестовыми заданиями по русскому языку, атласы, материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА.
Обучающая литература и книги для детей с меньшей вероятностью уйдут в онлайн — малышам и школьникам важно держать книгу в руках, чувствовать бумагу, изучать иллюстрации. А литература для взрослых стремительно переходит в онлайн.
Электронные книги пока занимают только 10% книжного рынка по стране, но этот сегмент регулярно растет.
«По-разному эксперты оценивают, что он вырос порядка до 40% по сравнению с 19 годом. Люди читают в гаджетах, и это абсолютно нормально, и появилось очень много агрегаторов, очень много сайтов, на которых можно купить литературу»,подчеркнул Максим Фатеев, вице-президент Торгово-промышленной палаты России.