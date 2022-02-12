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В Тюмени на Алебашевской машина улетела с обрыва в результате ДТП

12 февраля 19:25
Фото: «Наш город»
Две иномарки не смогли разъехаться на дороге, в результате одна из машин врезалась в столб и рухнула с трассы в кювет. На месте работают спасатели.
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Тюмень

Жёсткое ДТП произошло поздно вечером в районе торгового центра «Окей». На заснеженной трассе BMW и Chevrolet не поделили проезжую часть, в итоге одну из машин выкинуло на столб, а затем и в сугроб.

О пострадавших пока информации нет. На месте видны машины скорой помощи и спасателей. Обновление 0:47. По информации ГИБДД, авария произошла по адресу Алебашевская, 1. Два человека пострадали, оба из Chevrolet, водитель и пассажир этого авто отделались ушибами.

Фото: «Наш город»

Напомним, в субботу весь день в Тюмени был снегопад, что спровоцировало многочисленные аварии из-за заносов по сугробам, так называемым переметам. На несколько часов было перекрыто движение по Старотобольскому тракту из-за аварии с участием трех машин, пострадала водитель одной из них. Аварии произошли на трассах и в центре города.

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#Новости#Авария#ГИБДД#Тюмень#ДТП#Жертвы ДТП#Дмитрий Зайцев#Город
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