В Тюмени на Алебашевской машина улетела с обрыва в результате ДТП

Жёсткое ДТП произошло поздно вечером в районе торгового центра «Окей». На заснеженной трассе BMW и Chevrolet не поделили проезжую часть, в итоге одну из машин выкинуло на столб, а затем и в сугроб.
О пострадавших пока информации нет. На месте видны машины скорой помощи и спасателей. Обновление 0:47. По информации ГИБДД, авария произошла по адресу Алебашевская, 1. Два человека пострадали, оба из Chevrolet, водитель и пассажир этого авто отделались ушибами.
Напомним, в субботу весь день в Тюмени был снегопад, что спровоцировало многочисленные аварии из-за заносов по сугробам, так называемым переметам. На несколько часов было перекрыто движение по Старотобольскому тракту из-за аварии с участием трех машин, пострадала водитель одной из них. Аварии произошли на трассах и в центре города.