В Тюмени на Алебашевской машина улетела с обрыва в результате ДТП

Напомним, в субботу весь день в Тюмени был снегопад, что спровоцировало многочисленные аварии из-за заносов по сугробам, так называемым переметам. На несколько часов было перекрыто движение по Старотобольскому тракту из-за аварии с участием трех машин, пострадала водитель одной из них. Аварии произошли на трассах и в центре города.