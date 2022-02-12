Неврологи ОКБ № 1 Тюмени совершили прорыв в лечении инсульта

Гибридная операция — это ведение пациента с диагностированным инсультом через несколько оперативных вмешательств, призванных компенсировать изменения в головном мозге, вызванные кровоизлиянием. Проводить такое вмешательство нужно в первые 12-24 часа после криза.
«Такое вмешательство — многоходовая, мультидисциплинарная работа», — говорит завотделением неврологии ОКБ № 1 Рашит Раемгулов.
После обследования человеку делают тромбэктомию, затем он попадает на стол к сосудистым хирургам, которые иссекают бляшку в сосуде. После этого следует направление в реанимацию. Главное успеть в первые сутки.
За год неврологи провели десять подобных комплексных вмешательств. Всего за полтора года существования отделения в ОКБ № 1 здесь помогли пятистам пациентам.
Кроме технически сложного оборудования, отделение неврологии использует и механические приспособления, призванные ускорить реабилитацию пациентов после лечения неврологических патологий. Например, не так давно появились ходунки для взрослых.
Как отмечает завотделением, они помогут людям восстановить способность к ходьбе, не покидая стен лечебного учреждения. Также врачи планируют получить и максимально использовать в работе электростимулятор, помогающий восстановить функцию глотания у тех пациентов, кто ее утратил в результате тяжелой болезни и поражения мозга.
Ранее мы писали, что в этом отделении появится должность социального работника, который поможет пациентам адаптироваться к жизни с последствиями инсульта. И уже известно имя сотрудницы, кто первой возьмет на себя подобный функционал.