Неврологи ОКБ № 1 Тюмени совершили прорыв в лечении инсульта

Как отмечает завотделением, они помогут людям восстановить способность к ходьбе, не покидая стен лечебного учреждения. Также врачи планируют получить и максимально использовать в работе электростимулятор, помогающий восстановить функцию глотания у тех пациентов, кто ее утратил в результате тяжелой болезни и поражения мозга.