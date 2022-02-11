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65-летняя тюменка с 75-процентным поражением лёгких два месяца не покидала реанимации

11 февраля 08:57
Фото: 1Mi
Врачи Областной инфекционной клинической больницы спасли 65-летнюю пациентку с полным поражением лёгких на фоне коронавирусной инфекции. Женщина провела в реанимации почти два месяца, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области. Сейчас женщина вылечена, она сама дышит и проходит реабилитацию.

Пациентка обратилась в поликлинику в конце прошлого года, где ей своевременно начали лечение. Однако заболевание развивалось стремительно, одышка быстро нарастала, и уже через несколько дней пациентку госпитализировали в моноинфекционный госпиталь. Поражение легких было критическим — 75%. Врачи начали проводить интенсивную терапию.

«Это был особый случай. На фоне сопутствующей хронической патологии коронавирус протекал сверхагрессивно. Состояние больной менялось не по дням, а по часам. С помощью современной техники мы отслеживали показатели жизнедеятельности организма буквально каждую минуту», — рассказала заведующий филиалом моноинфекционного госпиталя Надежда Новопашина.

Недавно женщину выписали из стационара с полным восстановлением функции легких. Сегодня она самостоятельно дышит и уже начала ходить. Тюменка проходит реабилитацию.

Ранее «Наш город» написал, что специалисты ОКБ № 1 применили новую методику ЭКМО для спасения жизни пациентки с коронавирусной инфекцией.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

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#Новости#Тюменцы#Коронавирус#Медицина#Реанимация#Ангелина Крестьянникова#Общество
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