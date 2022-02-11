65-летняя тюменка с 75-процентным поражением лёгких два месяца не покидала реанимации

Пациентка обратилась в поликлинику в конце прошлого года, где ей своевременно начали лечение. Однако заболевание развивалось стремительно, одышка быстро нарастала, и уже через несколько дней пациентку госпитализировали в моноинфекционный госпиталь. Поражение легких было критическим — 75%. Врачи начали проводить интенсивную терапию.