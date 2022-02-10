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Цены на тюменское молоко перестанут расти только летом

10 февраля 10:37
Фото: 1Mi
Летом в Тюменской области перестанут расти цены на молоко, сообщил замгубернатора Владимир Чейметов 10 февраля, выступая перед депутатами Тюменской областной думы. Ранее от местных хлебозаводов стало известно, что стоимость их продукции выросла из-за роста тарифов ЖКХ и цены доставки.
Сюжет
Тюмень

На данный момент молочная продукция в регионе дорожает, и тюменцы обратились за разъяснениями данной ситуации.

«С учетом того, что динамично растут цены на энергоносители, упаковка подорожала — картон на 70%, пластик почти в два раза»отметил на заседании облдумы Владимир Чейметов.

Летом ожидается повышение предложения молока на региональном рынке, цены перестанут расти.

В Тюмени цены на хлеб вырастут на 6 - 17 процентов из-за ХКХ и доставки продукции
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Ранее местные хлебозаводы тоже заявили о росте цен на свою продукцию из-за тарифов ЖКХ и подорожавшей доставки. Эти факторы поднимают себестоимость производства хлеба.

#Новости#Молоко#Тюмень#Хлеб#Цены#Александр Мязин#Экономика
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