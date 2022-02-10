Цены на тюменское молоко перестанут расти только летом

На данный момент молочная продукция в регионе дорожает, и тюменцы обратились за разъяснениями данной ситуации.
«С учетом того, что динамично растут цены на энергоносители, упаковка подорожала — картон на 70%, пластик почти в два раза»отметил на заседании облдумы Владимир Чейметов.
Летом ожидается повышение предложения молока на региональном рынке, цены перестанут расти.
Ранее местные хлебозаводы тоже заявили о росте цен на свою продукцию из-за тарифов ЖКХ и подорожавшей доставки. Эти факторы поднимают себестоимость производства хлеба.